Pflan­zen­markt und bun­tes Fest für die gan­ze Familie

Wir las­sen uns die Lau­ne vom Wet­ter nicht ver­mie­sen und star­ten heu­te in den Auf­bau für den Lenz­ro­sen- & Oster-Markt auf dem traum­haf­ten Gelän­de rund um das Schloss Thurnau.

Gärt­ner, Züch­ter und Baum­schu­len fin­den sich unter den über 100 Aus­stel­lern mit Lenz­ro­sen, Hei­de­pflan­zen, Stau­den­ra­ri­tä­ten, Zwie­beln, und Früh­lings­blü­hern dar­über hin­aus Gar­ten­ac­ces­soires, Klein­kunst und Kunst­hand­werk, fein­ste Stof­fe, Selbst­ge­näh­tes und Zube­rei­te­tes. Und natür­lich Flo­ri­stik, Deko und alles für das Oster­fest. Ein aus­ge­wo­ge­nes und niveau­vol­les Ange­bot an Schö­nem für drin­nen und draußen.

Auf der Wie­se am See (ein­tritts­frei) treibt das Markt­wei­b­la sich Quatsch machend her­um, der Baum­pfle­ger will hoch hin­aus, die Kanin­chen lau­fen um die Wet­te und am Sonn­tag kom­men die Ponies! Jede Men­ge Kin­der­spass ist hier geboten.

Die Papa Leg­bas Blues Lounge spie­len, eben­falls im ein­tritts­frei­en Bereich, bei Brat­wurst, Fisch, Flamm­ku­chen und Wein, die Mönchs­hof zapft fri­sche Hal­be dazu und sicher ist die Stim­mung wie­der Spit­ze! Es wer­den fri­sche Küch­la, Käse­ku­chen und Café­spe­zia­li­tä­ten angeboten.

Im unte­ren Schloß­hof braut Bounour’s wie­der sei­nen wun­der­vol­len Marok­ka­ni­schen Minz­tee und es gibt Süßig­kei­ten und Fal­af­fel und ande­re Spezialitäten.

Einen Besuch wert ist auch das in den histo­ri­schen Tape­ten­sä­len im 1. OG des Hotels Schloß Thur­n­au vor­be­rei­te­te Buf­fet mit Kaf­fee, Kuchen und Snacks.

Es lohnt sich! Für alle, die sich ein Stück vom Glück in Her­zen und Gär­ten holen möchten.