Wegen der ange­kün­dig­ten Warn­streiks durch die Gewerk­schaft ver.di kann es am Mitt­woch, 22. März 2023 auch bei den Erlan­ger Stadt­wer­ken wie­der zu Ein­schrän­kun­gen in der Erreich­bar­keit der ver­schie­de­nen Ser­vice­be­rei­che kom­men. Die sicher und zuver­läs­si­ge Ver­sor­gung Erlan­gens mit Ener­gie und Was­ser ist jedoch auch an die­sem Streik­tag jeder­zeit gewährleistet.

Die Erlan­ger Stadt­wer­ke haben kei­ne Infor­ma­tio­nen dar­über, ob es am Mitt­woch auch zum Streik im Stadt­ver­kehr kommt.