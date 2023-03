Ein­satz der FW Weilersbach

Gestern Nach­mit­tag wur­den unse­re Kame­ra­den zu einem Ver­kehrs­un­fall auf die B470 (Ede­ka Kreu­zung) alar­miert. Bei Ein­tref­fen an der Ein­satz­stel­le waren alle Insas­sen der zwei Unfall­au­tos bereits durch Erst-Hel­fer befreit und wur­den anschlie­ßend durch den Ret­tungs­dienst ver­sorgt und in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser gebracht. So lei­te­ten wir vor Ort den Ver­kehr um, küm­mer­ten uns um die aus­lau­fen­den Betriebs­stof­fe der bei­den Autos, stell­ten den Brand­schutz sicher und hal­fen dem Abschlepp­dienst bei der „Ber­gung“ der bei­den Fahr­zeu­ge. Eben­falls konn­ten wir den Ret­tungs­dienst bei der Pati­en­ten­ver­sor­gung und ‑betreu­ung an der Unfall­stel­le unter­stüt­zen. Die Bun­des­tra­ße war an die­sem Nach­mit­tag für 2 Stun­den voll gesperrt. Nach ca. 2,5 Stun­den war der Ein­satz für uns beendet.

Im Ein­satz:

LF 20 (Wei­lers­bach 41/1)

LF 8 (Wei­lers­bach 43/1)

MZF (Wei­lers­bach 11/1)

MTW (Wei­lers­bach 14/1)

Ret­tungs­dienst

Poli­zei