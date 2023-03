Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

E‑Scooter vor den Augen des Besit­zers gestohlen

Am Don­ners­tag­nach­mit­tag ent­wen­de­te eine 58-jäh­ri­ger Mann vor den Augen des Besit­zers einen Elektroroller.

Der Rol­ler stand für weni­ge Minu­ten unver­sperrt in der Lang­feld­stra­ße vor einem Geschäft. Als der Besit­zer von sei­nem Ein­kauf zurück­kam, konn­te er sehen, wie ein unbe­kann­ter Mann mit sei­nem Scoo­ter davonfuhr.

Den alar­mier­ten Poli­zei­strei­fen gelang es, den Dieb unweit des Tat­or­tes mit dem ent­wen­de­ten Rol­ler anzu­hal­ten. Es han­del­te sich um einen 58-jäh­ri­gen Mann aus Fürth. Gegen die­sen wird nun wegen Dieb­stahls ermittelt.

Die Beam­ten stel­len den ent­wen­de­ten Rol­ler sicher und konn­ten ihn an den Eigen­tü­mer zurückgeben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fahr­rad­dieb­stahl am S‑Bahnhof

Bai­er­s­dorf – Am 15.03.2023, zwi­schen 09:00 Uhr und 13:45 Uhr, wur­de am S‑Bahnhof in Bai­er­s­dorf, auf der Sei­te des Ahorn­we­ges, ein schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke BULLS im Wert von etwa 600 Euro durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen oder etwas beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Geran­gel um ent­wen­de­ten Kopfhörer

Höch­stadt: Am Don­ners­tag gegen 19.20 Uhr kam es zu einem Dieb­stahl eines Kopf­hö­rers in der Haupt­stra­ße. Ein 34jähriger Mann stand vor sei­nem Wohn­an­we­sen in der Haupt­stra­ße und trug einen hoch­wer­ti­gen Kopf­hö­rer um den Hals. Ein 37jähriger Mann fuhr mit sei­nem Fahr­rad vor­bei und riss den Kopf­hö­rer vom Hals. Der 34jährige ver­folg­te den Fahr­rad­fah­rer und es kam zu einem Geran­gel. Bei­de Män­ner waren erheb­lich alko­ho­li­siert und machen unter­schied­li­che Angaben.

Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Brand macht Woh­nung unbewohnbar

Höch­stadt: Am Don­ners­tag gegen 18.15 Uhr zün­de­te der Bewoh­ner einer Woh­nung in der Markt­brun­nen­stra­ße sei­nen Ölofen an. Kur­ze Zeit spä­ter bemerk­te er, dass ein Brand aus­ge­bro­chen war. Der 29jährige Bewoh­ner ver­such­te noch, den Brand mit einem Hand­feu­er­lö­scher zu löschen was ihm aber nicht gelang. Er ver­ließ dar­auf­hin die Woh­nung um sich nicht selbst in Gefahr zu brin­gen. Die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Höch­stadt lösch­te den Brand. Es ent­stand erheb­li­cher Scha­den in allen Zim­mern der Woh­nung durch das Rauch­gas wes­halb die Woh­nung unbe­wohn­bar ist.

Die Ermitt­lun­gen hin­sicht­lich der Brand­ur­sa­che wer­den durch die KPI Erlan­gen geführt.