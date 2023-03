Die Regi­on Bay­reuth lädt im Rah­men des Was­ser­mo­nats März und des Main Fluss­Film­Fests zum gemein­sa­men „Main-Cle­a­nUp“ auf. Etli­che Gemein­den, Ver­ei­ne und Orga­ni­sa­tio­nen betei­li­gen sich mit öffent­li­chen Sam­mel­ak­tio­nen. Alle, die Inter­es­se haben, dabei mit­zu­ma­chen, sind herz­lich will­kom­men. Ziel ist es, die Lebens­ader Main sau­ber zu halten.

Am Sams­tag, 18. März, fin­den in Creu­ßen zwei Müll­sam­mel­ak­tio­nen statt: Der CSU-Orts­ver­band lädt von 9 bis 12 Uhr unter dem Mot­to „sau­ber, sau­ber heißt der Zau­ber“, die am Dis­ka-Markt in Creu­ßen star­tet, zum Müll­sam­meln ein. Dar­an betei­ligt sich auch der Ski­club Gotts­feld. Die Orts­grup­pe Creu­ßen des Bun­des Natur­schutz legt um 9:30 Uhr an der Neu­müh­le los.

In Hein­ers­reuth sind bis zum 26. März täg­lich unter dem Mot­to „Rama Dama“ Müll­samm­ler unter­wegs, denen sich wei­te­re Hel­fe­rin­nen und Hel­fer anschlie­ßen können.

Die Bischofs­grü­ner Main-Cle­a­nUp-Akti­on fin­det am Sams­tag, 22. April, von 9 bis 12 Uhr statt.

Die Teil­nah­me­be­din­gun­gen, Infor­ma­tio­nen zur Aus­stat­tung und die Ter­mi­ne von Müll­sam­mel­ak­tio­nen in Bay­reuth fin­den Inter­es­sier­te auf dem Ver­an­stal­tungs­por­tal der Regi­on Bay­reuth Stadt­Land­Le­ben unter dem Link https://​regi​on​-bay​reuth​.de/.

Auf­grund des der­zeit recht hohen Was­ser­stan­des im Roten Main soll­ten alle, die sich am kom­men­den Wochen­en­de bei einer Müll­sam­mel­ak­ti­on betei­li­gen, beson­ders auf­merk­sam und vor­sich­tig sein, um sich nicht in Gefahr zu begeben.