Die bis­he­ri­gen Vize­prä­si­den­ten der Hoch­schu­le für ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten Hof blei­ben jeweils für eine wei­te­re Peri­ode in ihren Ämtern. Der Hoch­schul­rat bestä­tig­te den Vize­prä­si­den­ten für den Bereich der Leh­re, Prof. Dr.-Ing. Diet­mar Wolff, eben­so wie Prof. Dr.-Ing. Valen­tin Ple­nk, der das Amt des Vize­prä­si­den­ten für For­schung und Ent­wick­lung aus­übt. Die neue Amts­pe­ri­ode dau­ert drei Jah­re und beginnt offi­zi­ell am 1. Okto­ber 2023.

Für Prof. Dr.-Ing. Diet­mar Wolff beginnt damit im Herbst eine drit­te Amts­zeit. Seit dem 15.03.2015 lei­tet er die Geschicke der Hoch­schu­le im Bereich der Leh­re. Ins­be­son­de­re die von ihm feder­füh­rend betrie­be­ne Digi­ta­li­sie­rung der Leh­re fin­det bei den Stu­die­ren­den der Hoch­schu­le Hof so gro­ßen Anklang, dass die Hoch­schu­le Hof hier­für bun­des­weit auf Rang zwei beim Stu­di­en­por­tal stu​dy​check​.de geführt wird. Für die Zukunft for­mu­liert Prof. Wolff fol­gen­de Zie­le sei­ner Arbeit:

„Ein Schwer­punkt wird in der nach­hal­ti­gen Eta­blie­rung neu­er Lehr­for­ma­te lie­gen, die auf eine aus­ge­wo­ge­ne Mischung von Prä­senz- und Online­an­tei­len set­zen. Auch die Ein­füh­rung digi­ta­ler, kom­pe­tenz­ori­en­tier­ter Prü­fun­gen wird eine der kom­men­den Her­aus­for­de­run­gen sein, eben­so die kon­ti­nu­ier­li­che Wei­ter­ent­wick­lung unse­res inter­nen Qua­li­täts­ma­nage­ment­sy­stems. Ich möch­te außer­dem die Hoch­schu­le Hof für den wis­sen­schaft­li­chen und gleich­zei­tig pra­xis­er­prob­ten Nach­wuchs zu einem noch attrak­ti­ve­ren Arbeit­ge­ber in einer attrak­ti­ven Regi­on machen – ins­be­son­de­re auch für neue weib­li­che Lehrende.“

Prof. Dr.-Ing. Valen­tin Ple­nk, vor­her Wis­sen­schaft­li­cher Lei­ter des Insti­tuts für Infor­ma­ti­ons­sy­ste­me der Hoch­schu­le Hof (iisys), beklei­det seit dem 1. Okto­ber 2020 das Amt des Vize­prä­si­den­ten – für ihn beginnt somit bald die zwei­te Amts­pe­ri­ode. Prof. Ple­nks Amts­zeit war bis­lang geprägt durch einen Höchst­stand an Dritt­mit­te­lein­wer­bun­gen und lau­fen­den Forschungsprojekten:

„In den kom­men­den Jah­ren möch­te ich wei­ter kon­se­quent Struk­tu­ren schaf­fen, die erfolg­rei­che For­schung ermög­li­chen – und ich will unse­re Ergeb­nis­se noch bekann­ter machen. Ein zusätz­li­ches Augen­merk ist für mich künf­tig auch die soge­nann­te Third Mis­si­on der Hoch­schu­len, also die För­de­rung des gesamt­ge­sell­schaft­li­chen Inno­va­ti­ons­pro­zes­ses, zu dem wir unse­ren Bei­trag lei­sten wollen.“

Zur Wie­der­wahl gra­tu­lier­ten Hoch­schul­rats­vor­sit­zen­der Prof. Dr. Die­ter Baums, Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann, Kanz­le­rin Ute Coe­nen sowie das gesam­te Gre­mi­um des Hoch­schul­ra­tes herzlich.