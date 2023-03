End­lich, es ist wie­der so weit: Die belieb­te Oster­ak­ti­on star­tet zum vier­ten Mal in Eber­mann­stadt! Gemein­sam mit der Wer­be­ge­mein­schaft und dem Zen­tren­ma­nage­ment las­sen die Eber­mann­städ­ter Geschäfts­leu­te den Oster­ha­sen wie­der durch die Stadt hoppeln.

Nach einer coro­na-beding­ten Pau­se kön­nen Sie sich nun wie­der auf eine akti­ons­rei­che Zeit freuen.

Ab dem 27. März geht es los! In allen teil­neh­men­den Geschäf­ten erhal­ten Sie als Kun­din­nen und Kun­den Treue­kar­ten, um in den kom­men­den fünf Wochen bis zum ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag am 30. April die begehr­ten Oster-Treue­punk­te zu sam­meln. Wenn die gan­ze Fami­lie sam­melt, erhöht das die Gewinn­chan­cen! Und so sind Sie dabei: Schau­en Sie ein­fach nach dem Hasi Hop­pel-Pla­kat im Schau­fen­ster und besu­chen Sie die teil­neh­men­den Geschäf­te. Eine Über­sicht der betei­lig­ten Läden fin­den Sie auch online unter eber​mann​stadt​.de/​o​s​t​e​r​a​k​t​ion. Für jeden Ein­kaufs­wert von 10 Euro gibt es einen Treue­punkt. Wenn Sie 20 Auf­kle­ber auf Ihrer Treue­kar­te gesam­melt haben, kön­nen Sie an einem Gewinn­spiel teil­neh­men und tol­le Prei­se gewinnen.

Fol­gen­de Haupt­prei­se gibt es die­ses Jahr zu gewinnen:

10 g Gold im Wert von ca. 750 €, gespon­sert von der Volks­bank Forchheim

100 € Rei­se­gut­schein, gespon­sert von Schmet­ter­ling Reisen

Erleb­nis­rund­flug über die Frän­ki­sche Schweiz, gespon­sert von der Flie­ger­schu­le Feuerstein

10-er Frei­kar­ten für das Ebser­Ma­re, gespon­sert von den Stadt­wer­ken Ebermannstadt

EBSer Stadt­gut­schei­ne im Wert von ins­ge­samt 350 €, gespon­sert von allen teil­neh­men­den Betrieben

… und vie­le weitere.

Die Gewin­ner wer­den beim Jubi­lä­ums­markt am Sonn­tag, den 18. Juni gezo­gen. Also, wor­auf war­ten Sie noch? Los geht’s! Shop­pen Sie in Eber­mann­stadt, sam­meln Sie Treue­punk­te und gewin­nen Sie einen der groß­ar­ti­gen Prei­se. Genie­ßen und Ein­kau­fen in EBS!