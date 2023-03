Semi­nar­tag: Wer wir gewe­sen sein werden

Bei einem Auto­un­fall stirbt die Freun­din des Münch­ner Fil­me­ma­chers Erec Breh­mer, der selbst schwer ver­letzt über­lebt. Aus die­sem Erleb­nis macht er einen sehr per­sön­li­chen Film über Lie­be, Trau­er, Über­for­de­rung und davon, wie das Leben wei­ter­geht. Auf Basis des inspi­rie­ren­den Films bie­tet die Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg, Loben­hof­fer­stra­ße 10, ein Semi­nar unter dem Mot­to „Wir wir gewe­sen sein wer­den“ am Sams­tag, 1. April 2023, 10.00 – 17.00 Uhr für Haupt- und Ehren­amt­li­che in der Trau­er­be­glei­tung und Hos­piz­ar­beit, Seelsorger*innen, Lehr­kräf­te der wei­ter­füh­ren­den Schu­len, alle Inter­es­sier­ten. Es geht dabei um das Beob­ach­ten und Reflek­tie­ren von Trauer­er­fah­run­gen, das In den Blick neh­men eige­ner Ver­lust­er­fah­run­gen sowie um Impul­se, Übun­gen und krea­ti­ve Metho­den für Trau­er­be­glei­tung, Hos­piz­ar­beit, Seel­sor­ge und Unter­richt. Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung zum Semi­nar L08 unter www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de.