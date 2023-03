Es wird fun­ky in Bam­berg! Am Sonn­tag, den 19. März, spielt die Band Fun­ky Times im Jazz­club. Das Kon­zert ist zugleich auch eine Pre­miè­re für den Bam­ber­ger Festi­vals e.V. – denn es ist das erste Mal, dass wir ein Gast­spiel im Jazz­club haben. Der Ein­lass star­tet um 18:00 Uhr. Als Sup­port steht die Per­cus­sive Fin­gers­tyle Gitar­ri­stin Anni­ka Teu­ber ab 19:00 Uhr auf der Bühne.

Für regel­mä­ßi­ge Gäste der Ver­an­stal­tun­gen unse­res Ver­eins sind Fun­ky Times nicht unbe­kannt. Die Band hat im ver­gan­ge­nen Som­mer unser Open Air, das Wild Tunes Festi­val, eröff­net. Jetzt sind sie auf Euro­pa-Tour und legen dabei auch einen Zwi­schen­stopp in Bam­berg ein.

Der Vor­ver­kauf für das Kon­zert läuft bereits. Tickets gibt es für 8 Euro zzgl. Gebüh­ren über die Web­site des Bam­ber­ger Festi­vals e.V. oder für 10 Euro an der Abendkasse.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu der Ver­an­stal­tung und den Bands gibt es auf unse­rer Web­site. Außer­dem möch­ten wir hier schon ein­mal auf unse­re näch­sten Ter­mi­ne hin­wei­sen. Am Don­ners­tag, den 23. März, fin­det wie­der ein Abend mit Café in Con­cert im Immer­hin statt. Mit dabei sind dies­mal Vin­cent von Flie­ger und Yıl­dız & Franz. Ein Lie­der­ma­cher-Abend mit Punk-Musik folgt dann am 26. April. Dann steht die sechs­köp­fi­ge Band Mon­sters of Lie­der­ma­ching in den Haas-Sälen auf der Bühne.