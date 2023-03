„Mei­ne Mut­ter fehlt mir!“

Ein krea­ti­ver Work­shop für Töch­ter ohne Müt­ter zur Bear­bei­tung des Mut­ter­ver­lu­stes in der Kind­heit, im Jugend­al­ter oder als jun­ger Erwachsener

Für Frau­en, die als Kind, Jugend­li­che oder jun­ge Erwach­se­ne ihre Mut­ter ver­lo­ren haben, bie­tet die Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg, Loben­hof­fer­stra­ße 10, am Sams­tag, 13. Mai 2023 von 9:00 bis 16.30 Uhr, einen Work­shop an. Das Ange­bot rich­tet sich an Frau­en, die aktiv ihre Ver­lust­er­fah­rung bear­bei­ten wol­len und dient gleich­zei­tig zur Unter­stüt­zung bei der eige­nen Trau­er­ar­beit. Es bie­tet die Mög­lich­keit, sich mit dem frü­hen Tod der Mut­ter aus­ein­an­der­zu­set­zen und dem damit ver­bun­de­nen Ver­lu­stes der Gebor­gen­heit einen Raum zu geben. Der Aus­tausch in der Grup­pe ermög­licht, sich gegen­sei­tig zu stär­ken und bie­tet die Chan­ce, neue Per­spek­ti­ven zu ent­wickeln. Anmel­dun­gen unter T13 über www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de