Zwei star­ke Partner

Der glo­ba­le Spe­zia­list V. FRAAS trifft auf die füh­ren­de Life­style-Mar­ke bug­at­ti. Zusam­men möch­ten sie das Head­wear- und Schal­seg­ment in die Zukunft führen.

Die V. FRAAS Inter­na­tio­nal Tra­ding GmbH & Co. KG (100%ige Toch­ter der V. FRAAS GmbH mit Sitz in Helmbrechts/​Wüstenselbitz) ist seit dem 01.03.2023 neu­er Lizenz­part­ner der bug­at­ti Hol­ding Brink­mann GmbH & Co. KG aus Her­ford. V. FRAAS über­nimmt mit der Lizenz die bug­at­ti Müt­zen- und Hut-Kol­lek­ti­on MEN und star­tet auch gleich­zei­tig mit dem Vor­ver­kauf für die Herbst/​Winter Kol­lek­ti­on. Im Frühjahr/​Sommer 2024 wird die Kol­lek­ti­on um die bug­at­ti Schal-Kol­lek­ti­on MEN erweitert.

Andre­as Schmidt, CEO V. FRAAS freut sich zusam­men mit Chri­sti­an Rühr­schneck, Direc­tor Sales, und dem gesam­ten Team: „In mitt­ler­wei­le 5. Fami­li­en­ge­ne­ra­ti­on und seit über 140 Jah­ren gilt unse­re gan­ze Lei­den­schaft den tex­ti­len Acces­soires. Bug­at­ti und V. FRAAS sind ein aus­ge­zeich­ne­ter Match. Gemein­sam kön­nen wir unse­ren Kun­den ein star­kes Paket aus Pro­dukt, Image und Ser­vice anbieten.“

Lizenz­pro­duk­te gehö­ren zur Erfolgs­ge­schich­te von bug­at­ti und sind fester Bestand­teil der Mar­ken- und Ver­triebs­stra­te­gie. Ins­ge­samt 14 Part­ner umfasst das Lizenz­port­fo­lio des Her­for­der Mode­her­stel­lers, das von Schu­hen über Heim­tex­ti­li­en bis hin zu Düf­ten für Damen und Her­ren reicht.

Über die V. FRAAS GmbH

Das Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men V. FRAAS GmbH steht seit sei­ner Grün­dung im Jahr 1880 für Kom­pe­tenz im Bereich tex­ti­ler Acces­soires. In eige­nen Pro­duk­ti­ons­stät­ten sowohl am Haupt­sitz im ober­frän­ki­schen Helm­b­rechts als auch in den Fer­ti­gungs­wer­ken in Tsche­chi­en und in Chi­na wird gewebt, gewirkt, gestrickt und ver­edelt. V. FRAAS beschäf­tigt welt­weit ca. 450 Mit­ar­bei­ter, 200 davon in Deutsch­land. 2020 erwirt­schaf­te­te die Unter­neh­mens­grup­pe einen Gesamt­um­satz von 30 Mio. Euro. Im Bereich Fashion hat sich V. FRAAS in den letz­ten Jahr­zehn­ten die Posi­ti­on des Welt­markt­füh­rers im Bereich tex­ti­ler Acces­soires erar­bei­ten kön­nen. Seit 2006 ist die V. FRAAS GmbH mit einer eige­nen Mar­ke (FRAAS – The Scarf Com­pa­ny) auf dem glo­ba­len Mode­markt ver­tre­ten und ver­treibt die Acces­soires in Deutsch­land unter ande­rem über einen eige­nen Store in Ber­lin sowie einen euro­pa­wei­ten Online-Store.