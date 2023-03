LICH­TEN­FELS. Am Frei­tag­abend kam es in einem Blu­men­ge­schäft in der Bam­ber­ger Stra­ße zu einem Gewalt­ver­bre­chen. Spa­zier­gän­ger fan­den die 50-jäh­ri­ge Mit­ar­bei­te­rin gegen 21 Uhr leb­los im Geschäft. Die Kri­po Coburg sucht wei­te­re Zeugen.

Laut Zeu­gen­an­ga­ben sol­len sich kurz vor 18.30 Uhr eine Frau, ein Mann und drei Kin­der beim Kauf­haus WEKA in Lich­ten­fels am Aus­gang in Rich­tung Bam­ber­ger Stra­ße unter­ge­stellt haben. Danach soll der Mann mit zwei Kin­dern in Rich­tung „Säu­markt“ gelau­fen sein, wäh­rend die Frau mit einem Kind in Rich­tung Kino loslief.

Die Poli­zei bit­tet die genann­ten Per­so­nen, sich zu mel­den, da sie mög­li­cher­wei­se sach­dien­li­che Anga­ben zur Tat machen können.

Für wei­te­re Hin­wei­se ist das Hin­weis­te­le­fon der Poli­zei unter der Tele­fon­num­mer 0921/506‑1414 rund um die Uhr erreich­bar. Zudem bit­tet die Poli­zei, sach­dien­li­che Hin­wei­se sowie Bild- oder Video­ma­te­ri­al, das mög­li­cher­wei­se zur Auf­klä­rung der Tat die­nen könn­te, an fol­gen­de E‑Mail-Adres­se zu sen­den: soko-​blume@​polizei.​bayern.​de (Groß- oder Klein­schrei­bung sind unerheblich).

In die­sem Zusam­men­hang bit­tet die Poli­zei die Bevöl­ke­rung, sich nicht an Gerüch­ten und Falsch­mel­dun­gen, ins­be­son­de­re in den Sozia­len Medi­en, zu betei­li­gen. Etwa­ige straf­recht­lich rele­van­te Äuße­run­gen wer­den kon­se­quent verfolgt.