Die Rei­he „Sof­age­spräch“ der Kul­tur­in­itia­ti­ve „Die Wüste lebt e.V.“ in Koope­ra­ti­on mit dem Fran­ken­wald­thea­ter Stadt­stein­ach beschäf­tigt sich mit Per­sön­lich­kei­ten und mit Fra­ge­stel­lun­gen der Gegen­wart. Am Sonn­tag, den 16. April 2023 begrüßt das Sofa in der Alten Schu­le, Staf­fel 2 in Stadt­stein­ach Wolf­gang Hoder­lein, Uli Burd­zik, Edi­na Thern und Wolf­gang Wüst zu einer Lust­le­sung: Wer kennt sie nicht? Tage­bü­cher­schrei­ber, Best­sel­ler­au­toren oder heim­li­che Schreiberlinge!

Die noch viel­fach unbe­kann­ten Lite­ra­tur-Sei­ten von Wolf­gang Hoder­lein sind geprägt von den eige­nen jah­re­lan­gen Erfah­run­gen mit baye­ri­schen oder bun­des­po­li­ti­schen Machern. Das aktu­el­le Schaf­fen in Wort- und Schrift­form bringt amü­sant und tief­grün­dig alte und neue Sicht­wei­se zusam­men. Die Hin­ter­grün­dig­keit und Schär­fe von Uli Burd­zaks Welt­sicht öff­net Per­spek­ti­ven, die aus dem Hin­ter­fra­gen von gesell­schaft­li­chen Zusam­men­hän­gen ent­stan­den sind und inten­siv zum Nach­den­ken anregen.

Die Krea­ti­vi­tät und Viel­falt des künst­le­ri­schen Wir­kens von Edi­na Thern drückt sich sehr stark auch in ihren Tex­ten aus. Freun­de am Sprach­mix oder Gewur­stel ist ihr Pro­gramm. Wolf­gang Wüst ist ein voll­kom­men unbe­kann­ter Schrei­ber­ling. Schel­misch und pole­misch mischt er eige­ne Erfah­run­gen mit Zukunftsillusionen.

Auf­grund der begrenz­ten Plät­ze wird um Anmel­dung beim Fran­ken­wald­thea­ter unter 09225–956333 bzw. frankenwaldtheater@t‑online.degebe­ten.

6. Sof­age­spräch – Lust­le­sung mit Sofafreunden