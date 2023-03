Wei­chen wer­den gestellt

Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Feu­er­wehr Röt­ten­bach e.V. infor­miert die Mit­glie­der über die Vor­be­rei­tun­gen auf das gro­ße Jubi­lä­um 2027.

Rück­blick auf 2022

Ein viel­fäl­ti­ges und reich­hal­ti­ges Jahr des Feu­er­wehr­ver­eins in Röt­ten­bach ließ der 1. Vor­sit­zen­de Maxi­mi­li­an Mül­ler für die Ver­samm­lung Revue pas­sie­ren. Viel Arbeit haben die Mit­glie­der am Tag der offe­nen Tür und dem Dorf­fest gelei­stet und den Erfolg ermög­licht. Die Ein­nah­men wur­den für kame­rad­schaft­li­ches und gesel­li­ges Ver­eins­le­ben aber auch Inve­sti­tio­nen genutzt. So konn­ten unter ande­rem durch den Ver­ein zwei gro­ße Zel­te und Soft­s­hell Jacken für die Mit­glie­der ein Ein­satz- und Jugend­ab­tei­lung beschafft wer­den. Mit der Restau­rie­rung der Ver­eins­fah­ne wur­de auch zum Erhalt der Ver­eins­wur­zeln Geld in die Hand genommen.

150 Jah­re Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Röttenbach

In der Tra­di­ti­on der Jubi­lä­en 1952, 1977 und 2001 soll auch das Jubi­lä­um 2027 groß gefei­ert wer­den. Die ersten Schrit­te sind gemacht, so haben 1. Kom­man­dant Seba­sti­an Beck und 1. Vor­stand Maxi­mi­li­an Mül­ler die Auf­ga­ben als Fest­lei­ter über­nom­men und wer­den in den kom­men­den Mona­ten den Fest­aus­schuss auf­bau­en. Mit dem Juli 2027 hat man auch schon einen ersten gro­ben Ter­min ins Auge gefasst. Bis zum Jah­res­en­de soll der wesent­li­che Rah­men der Fei­er­lich­kei­ten ste­hen, da früh­zei­ti­ge Pla­nung zwin­gend not­wen­dig ist um alles von Fest­platz und Zelt, Musik und Bands bis hin zu Fest­um­zug und Fest­kom­mers zu einem groß­ar­ti­gen Jubi­lä­um zusam­men zu führen.

Bericht des Kommandanten

Einen Blick hin­ter die Kulis­sen gab 1. Kom­man­dant Seba­sti­an Beck in sei­nem Bericht über die Ein­satz­ab­tei­lung. Die 84 Mit­lie­der der Ein­satz­ab­tei­lung blicken auf ein im Bezug auf die Ein­sät­ze durch­schnitt­li­ches Jahr mit 51 Ein­sät­ze zurück. Über­durch­schnitt­lich waren die Auf­ga­ben, die abseits der Ein­sät­ze zu bewäl­ti­gen waren. So wur­den, um die in den letz­ten Jah­ren hin­zu­ge­kom­me­nen Auf­ga­ben in den Dienst­be­trieb zu inte­grie­ren, Fach­grup­pen gebil­det. Par­al­lel lief die umfang­rei­che Wer­be­ak­ti­on für Quer­ein­stei­ger, aus den 17 Inter­es­sen­ten zu Beginn sind mitt­ler­wei­le 21 Lehr­gangs­teil­neh­mer gewor­den. Dar­über hin­aus konn­ten 7 Mit­glie­der der Jugend­feu­er­wehr eben­falls in die Grund­aus­bil­dung star­ten. „So vie­le Kräf­te in Aus­bil­dung, sind eine Auf­ga­be, die nur in einem guten und gro­ßen Team bewäl­tigt wer­den kann und das haben wir!“ dank­te Beck allen Beteiligten.

Auch in die Aus­rü­stung wur­de inve­stiert, so konn­te die neue Per­sön­li­che Schutz­aus­rü­stung, Alarm­emp­fän­ger, Tür­öff­nungs­werk­zeug und eine wei­te­re Wär­me­bild­ka­me­ra durch die Gemein­de beschafft werden.

Kin­der- und Jugendfeuerwehr

Jugend­war­tin Lena Beck fass­te das Jahr für die 13 Kin­der und 14 Jugend­li­chen zusam­men. Höhe­punkt war das Zelt­la­ger, wel­ches die letz­ten Jah­re lei­der aus­fal­len muss­te. Für die Ein­satz­ab­tei­lung der Feu­er­wehr Röt­ten­bach ist Jugend­feu­er­wehr eine Quel­le für Nach­wuchs­kräf­te, so konn­te im Jahr 2022 ein Kame­rad den Ein­satz­dienst auf­neh­men. Aktu­ell haben sogar 7 wei­te­re die Aus­bil­dung begon­nen. Wes­halb auch inter­es­sier­te im zwi­schen 8 und 17 Jah­ren immer will­kom­men sind.

Kas­sen­be­richt und Entlastung

Die Ver­eins­ak­ti­vi­tä­ten und Inve­sti­tio­nen spie­gel­ten sich auch im Bericht von Kas­sier Wolf­gang Dausch wider. Die durch die Kas­sen­prü­fer atte­stier­te ein­wand­freie Kas­sen­füh­rung sowie die erfolg­rei­che Arbeit des gesam­ten Vor­stan­des wur­de mit einer Ent­la­stung ohne Gegen­stim­me belohnt.

In sei­nem Gruß­wort hob der 2. Bür­ger­mei­ster Harald Rot­sch­ka die Bedeu­tung der Feu­er­wehr für die Gemein­de her­vor. Nicht nur für die Sicher­heit der Bür­ger steht die Feu­er­wehr ein, son­dern auch als eine der Säu­len im dörf­li­chen Leben. Im Namen des gan­zen Gemein­de­rats und auch sei­ner Bür­ger­mei­ster­kol­le­gen dank­te er allen Ein­satz­kräf­ten, dem Ver­ein und beson­ders den bei­den Kom­man­dan­ten, wel­che gemein­sam mit Gemein­de­rat und Ver­wal­tung alles dar­an set­zen die Feu­er­wehr zukunfts­si­cher wei­ter­zu­ent­wickeln. Für die Zukunft sicher­te er auch wei­ter­hin jede Unter­stüt­zung zu und wünsch­te den Ein­satz­kräf­ten stets siche­re Rückkehr.

Nach einem rei­bungs­lo­sen Sit­zungs­ver­lauf konn­te 1. Vor­stand Maxi­mi­li­an Mül­ler die Anwe­sen­den noch zu einem Abend­essen ein­la­den. Als klei­nes Schman­kerl hat­te 2. Vor­stand Jür­gen Har­rer einen Film vom 100-jäh­ri­gen Jubi­lä­um 1977 auf­ge­trie­ben, des­sen Vor­füh­rung noch für eini­ge Lacher sorgte.

Feu­er­wehr Röt­ten­bach, Mat­thi­as Mar­tin, Pressesprecher