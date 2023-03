Auf­grund eines tech­ni­schen Pro­blems bei der Zustel­lung des Infor­ma­ti­ons­schrei­bens (Bür­ger­an­schrei­ben) zur „Aus­rü­stung der Müll­be­häl­ter mit Trans­pon­der-Chips“ konn­ten eini­ge die­ser Infor­ma­ti­ons­schrei­ben für den Bam­ber­ger Westen nicht recht­zei­tig an die rich­ti­ge Post­an­schrift zuge­stellt wer­den. Das Pro­blem betrifft vor allem Hausverwaltungen.

Die Schrei­ben wer­den so schnell wie mög­lich nach­ge­sen­det. Die Abtei­lung Ent­sor­gung des Bam­berg Ser­vice bit­tet die Emp­fän­ger, die in dem Schrei­ben erläu­ter­te Vor­ge­hens­wei­se nach Mög­lich­keit trotz der kur­zen Vor­lauf­zeit bei ihren Objek­ten umzu­set­zen. Soll­te dies aus zeit­li­chen Grün­den nicht mehr mög­lich sein, wer­den die­se gebe­ten, sich mit der Abtei­lung Ent­sor­gung in Ver­bin­dung zu setzen:

Die Infor­ma­ti­ons­schrei­ben für den Bam­ber­ger Osten wer­den vor­aus­sicht­lich Anfang April 2023 verschickt.