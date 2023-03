Ste­phan Mit­es­ser und Bar­ba­ra Gril­le sind Spitzenkandidaten

An der Spit­ze der Land­tags­kan­di­da­ten­li­ste steht der 33jährige Ste­phan Mit­es­ser. „Die Men­schen in Bay­ern seh­nen sich nach einem sozi­al-öko­lo­gi­schen Auf­bruch: Die ÖDP setzt auf die Stär­kung des Gemein­wohl-Gedan­kens und traut sich, das Dog­ma des gren­zen­lo­sen Wachs­tums zu kri­ti­sie­ren“, so Mit­es­ser. Die ÖDP, die Initia­to­rin des Volks­be­geh­rens ‚Ret­tet die Bie­nen‘, hat sich für Bay­ern vor­ge­nom­men, das Arten­ster­ben auf­zu­hal­ten. Die Aus­beu­tung von Mensch und Natur soll ein Ende haben. Mit­es­ser sieht den lan­des­weit statt­fin­den­den Flä­chen­fraß als ein zen­tra­les The­ma, das ange­gan­gen wer­den muss.

Die 50jährige Gym­na­si­al­leh­re­rin und Erlan­ger Stadt­rä­tin Bar­ba­ra Gril­le steht auf Platz 1 der Bezirks­tags­li­ste. Sie kan­di­diert für den Bezirks­tag, weil sie vor allem das sozia­le Netz in Mit­tel­fran­ken viel sta­bi­ler und lei­stungs­stär­ker gestal­ten möch­te, wie zum Bei­spiel bei der Beglei­tung, Ver­sor­gung und För­de­rung kran­ker Men­schen jeden Alters. Der Bezirk über­nimmt kosten­in­ten­si­ve Auf­ga­ben, mit denen ein­zel­ne Kom­mu­nen über­for­dert wären. Ein wei­te­res Ziel ist es, die mit­tel­frän­ki­sche Kul­tur­land­schaft, Musik, Thea­ter und Klein­kunst, Brauch­tum und Hei­mat­pfle­ge und die kul­tu­rel­len Insti­tu­tio­nen und Events zu stär­ken. Gleich­zei­tig sol­len die inter­na­tio­na­len Bezie­hun­gen auch auf der Bezirks­ebe­ne aus­ge­baut wer­den. Die bezirks­ei­ge­nen Ein­rich­tun­gen sol­len öko­lo­gi­scher werden.

Die ÖDP tritt flä­chen­deckend an: In allen zwölf Stimm­krei­sen des Bezirks Mit­tel­fran­ken sind Direkt­kan­di­da­tin­nen und ‑kan­di­da­ten auf­ge­stellt. Wal­ter Sta­del­mann, der Vor­sit­zen­de des ÖDP-Bezirks­ver­bands Mit­tel­fran­ken, zeigt sich mit den bei­den Listen sehr zufrie­den: „Wir sind sehr stolz, mit so star­ken Cha­rak­te­ren und erfah­re­nen Exper­ten in den Wahl­kampf 2023 zu starten.“