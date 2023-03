Da das Coro­na­vi­rus die Sän­ger der Ste­reo­pho­ni­ker ereilt hat, muss das Kon­zert in Weis­main am Sonn­tag, 19. März, um 17.00 Uhr in der evan­ge­li­schen Chri­stus­kir­che lei­der ent­fal­len. Es wird zu einem spä­te­ren Zeit­punkt nachgeholt.