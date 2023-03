Nach­dem die Clean-Up-Grup­pe von Forch­heim for Future vor ein paar Tagen bereits in der Umge­bung des Ehren­bürg-Gym­na­si­ums unter der Betei­li­gung von Schüler*innen erfolg­reich Müll gesam­melt hat, soll nun am 16. März Forch­heim Nord ins Visier genom­men wer­den. Treff­punkt ist um 15 Uhr auf dem Park­platz des E‑Centers in der Bam­ber­ger Stra­ße. Wie immer kann jede*r mit­ma­chen und bei Bedarf auch Hand­schu­he und Grei­fer aus­lei­hen. Nähe­re Infos sie­he auch https://​forch​heim​-for​-future​.de/​c​l​e​a​n​-​up/.