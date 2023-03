Was haben Avo­ca­do, Toma­te oder das Glas Milch mit den Bächen und Flüs­sen rund um den Glo­bus zu tun? Die­ser Fra­ge geht Dr. Bir­git Thies mit den Teil­neh­men­den eines Work­shops der Volks­hoch­schu­le am Mitt­woch, 22. März 2023, von 16.30 bis 18.30 Uhr, im Öko­lo­gisch-Bota­ni­schen Gar­ten der Uni­ver­si­tät Bay­reuth nach. Die Ant­wort steckt in den Anbau­be­din­gun­gen: wenn Regen­was­ser fehlt und die hei­mi­sche Hob­by­gärt­ne­rin die Fäs­ser aus dem nahen Bäch­lein füllt oder der Gemü­se­bau­er in Über­see die Fel­der mit Fluss­was­ser bewäs­sert, wird das Was­ser im Fluss knap­per. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer des Work­shops schau­en hin­ter die Kulis­sen der Nah­rungs­mit­tel, die heu­te aus aller Welt zu uns auf den Tisch kom­men. Kön­nen wir mit unse­rer Ernäh­rungs­wei­se Was­ser­res­sour­cen bei uns und anders­wo schützen?

Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist bis Don­ners­tag, 16. März 2023, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de möglich.