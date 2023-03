Ter­mi­ne ste­hen – Kar­ten­vor­ver­kauf gestartet

Die Haupt­run­de der DEL2-Sai­son 2022/2023 ist Geschich­te. Der Show­down im Kampf um den Klas­sen­er­halt steht an und die Sel­ber Wöl­fe tref­fen auf die Heil­bron­ner Fal­ken. Da die Por­zel­lan­städ­ter schlech­ter plat­ziert sind, beginnt die Serie am 15.03.2023 in Heil­bronn. Spiel 2 fin­det dann am 17.03.2023 um 19:30 Uhr in der NETZSCH-Are­na statt. Der Kar­ten­vor­ver­kauf für Spiel 2 und Spiel 4 ist ab sofort freigeschaltet.

Die Ter­mi­ne

Mi, 15.03.2023 19:30 Uhr Heil­bron­ner Fal­ken – Sel­ber Wölfe

Fr, 17.03.2023 19:30 Uhr Sel­ber Wöl­fe – Heil­bron­ner Falken

So, 19.03.2023 18:30 Uhr Heil­bron­ner Fal­ken – Sel­ber Wölfe

Di, 21.03.2023 19:30 Uhr Sel­ber Wöl­fe – Heil­bron­ner Falken

Fr, 24.03.2023 19:30 Uhr Heil­bron­ner Fal­ken – Sel­ber Wöl­fe (sofern notwendig)

So, 26.03.2023 18:30 Uhr Sel­ber Wöl­fe – Heil­bron­ner Fal­ken (sofern notwendig)

Di, 28.03.2023 19:30 Uhr Heil­bron­ner Fal­ken – Sel­ber Wöl­fe (sofern notwendig)

Kar­ten für die Heim­spie­le der Sel­ber Wöl­fe gibt es im Vor­ver­kauf online unter https://​www​.sel​ber​woel​fe​.de/​t​i​c​k​e​ts/, bei EDE­KA Egert in Selb am Vor­werk oder in Spar­neck bei IT-Solu­ti­ons Lauterbach.

Tickets für unse­re Gäste aus Heil­bronn gibt es über ein eige­nes Ticket­por­tal (Link: https://​gae​ste​sel​ber​woel​fe​.reser​vix​.de/​p​/​r​e​s​e​r​v​i​x​/​g​r​o​u​p​/​4​2​9​0​7​1​?​d​i​s​c​o​u​n​t​s​=​R​T​u​S​q​Q​t​a​U​6​7​m​r​U​S​t​u​j​n​F​Q​G​U​K​7​q​T​p​T​lLf).