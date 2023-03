Das Pro­gramm für „LIE­DER AM SEE“ am 22.7.2023 in Endern­dorf am Brom­b­ach­see ist ab sofort komplett!

Mit gro­ßer Freu­de kön­nen wir nun ankün­di­gen dass auch URIAH HEEP einen musi­ka­li­schen Abste­cher zum Brom­b­ach­see zuge­sagt hat. URIAH HEEP ist eine der belieb­te­sten bri­ti­schen Hard­rock-For­ma­tio­nen mit beson­ders viel Erfolg in Deutschland.

Ihr 26. (!) Stu­dio-Album „Cho­as & Colour“ stürm­te Ende Janu­ar die­sen Jah­res auf Platz 4 der ein­hei­mi­schen Charts.

Mil­lio­nen Fans erfreu­en sich nach wie vor an ihren Klas­si­kern wie „Lady in Black“, „Easy Livin´“, „Gypsy“, „The Wizard“, „Free me“ oder „Look at yours­elf“ – die sie wahr­schein­lich alle dar­bie­ten werden.

DAMIT IST DAS PRO­GRAMM WIE FOLGT:

BETH HART

JET­H­RO TULL

URIAH HEEP

WOLF­GANG AMBROS & NR.1

NAZARETH

THE SWEET

Auf der Bier­gar­ten-Büh­ne wird HUMAN TOUCH wie­der mit vie­len Clas­sic Rock Hits für beste Stim­mung sor­gen. Mehr Infos unter https://​www​.lie​der​am​see​.com/

Bis­lang wur­den die Tickets für das Festi­val mit einem Früh­bu­cher- Rabatt ange­bo­ten und ver­kauft. Die­ser wird nun noch um zwei Wochen ver­län­gert und endet am 20. März!

Kar­ten sind über unse­re Web­site, Even­tim und den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhältlich.