Zeu­gen gesucht

FORCH­HEIM. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kam es zu einem Sexu­al­de­likt im Königs­bad in Forch­heim. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und bit­tet die Bevöl­ke­rung um Hinweise.

Am Don­ners­tag­nach­mit­tag, gegen 16.30 Uhr, nahm ein Mann im Bereich der Umklei­den des Schwimm­ba­des sexu­el­le Hand­lun­gen an sich vor. Zeu­gen ver­stän­dig­ten dar­auf­hin die Poli­zei. Nach ersten Erkennt­nis­sen unter­hielt sich der 68-jäh­ri­ge Tat­ver­däch­ti­ge kurz vor­her mit einer zir­ka 40 bis 45-jäh­ri­gen Frau. Die­se kommt als wich­ti­ge Zeu­gin des Vor­falls in Betracht und wird drin­gend gebe­ten, sich unter der Tel-Nr. 0951/9129–491, mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg in Ver­bin­dung zu setzen.

Zudem wer­den auch wei­te­re Zeu­gen gesucht, die zum oben genann­ten Zeit­punkt im Bereich der Umklei­de­ka­bi­nen im Königs­bad Forch­heim tat­re­le­van­te Beob­ach­tun­gen gemacht haben.