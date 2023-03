Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Dieb über­sah Goldbarren

Am Mitt­woch­mit­tag ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter aus dem Kof­fer­raum eines Autos eine Umhän­ge­ta­sche, in wel­cher sich eine Geld­bör­se sowie meh­re­re klei­ne Gold­bar­ren befanden.

Auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes in der Carl-Thiersch-Stra­ße ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter gegen 13 Uhr aus dem unver­sperr­ten Kof­fer­raum eines gepark­ten Autos eine Umhän­ge­ta­sche. Der Fahr­zeug­hal­ter brach­te gera­de sei­nen Ein­kaufs­wa­gen zurück und hat­te daher sein Auto nicht abge­sperrt. Bei sei­ner Rück­kehr muss­te er fest­stel­len, dass sei­ne Umhän­ge­ta­sche weg war. Neben der Geld­bör­se mit etwas Bar­geld und meh­re­ren EC-Kar­ten befan­den sich auch klei­ne­re Gold­bar­ren in der Tasche.

Pas­san­ten fan­den die Tasche in einem Gebüsch. Es fehl­te die Geld­bör­se samt Inhalt, die Gold­bar­ren hat­te der Dieb offen­sicht­lich über­se­hen. Die­se konn­ten dem Eigen­tü­mer wie­der zurück­ge­ge­ben werden.

Zur Klä­rung des Dieb­stahls sucht die Poli­zei Zeu­gen. Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum vom 06.03.23, 22:00 Uhr bis 08.03.23, 17:00 Uhr wur­de in der Bres­lau­er Stra­ße, durch einen unbe­kann­ten Täter, der Kata­ly­sa­tor aus einem gepark­ten Pkw Opel Astra ent­wen­det. Der Täter schnitt den Kata­ly­sa­tor ein­fach ab. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 400,- Euro. Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se zu o.g. Sach­ver­halt und nimmt die­se unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Unbe­kann­ter zer­kratz­te Wohnmobil

Röt­ten­bach – In der Zeit vom ver­gan­ge­nen Sonn­tag bis Don­ners­tag­mor­gen park­te ein 51 – jäh­ri­ger Mann aus dem Land­kreis ERH sein Wohn­mo­bil der Mar­ke Citro­en in der Berg­stra­ße in Röt­ten­bach. In die­sem Zeit­raum zer­kratz­te ein bis­lang Unbe­kann­ter die lin­ke Fahr­zeug­sei­te des Wohn­mo­bils mit einem spit­zen Gegen­stand und ver­ur­sach­te dadurch Sach­scha­den in Höhe von ca. 800.- Euro. Die Poli­zei Höch­stadt hat die Ermitt­lun­gen wegen der Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men und nimmt Hin­wei­se hier­zu unter der 09193/63940 entgegen.