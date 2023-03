Der Cobur­ger Geschenk­gut­schein als auch die die Cobur­ger Job­kar­te sind schon seit Jah­ren eine tol­le sowie prak­ti­sche Geschenk­idee nicht nur für Freun­de und Fami­lie, son­dern auch für Fir­men: Die­se kön­nen ihren Mit­ar­bei­tern den steu­er­frei­en monat­li­chen Sach­be­zug im Wert von bis zu 50 Euro als Geschenk­gut­schein zukom­men zu las­sen. Die Unter­neh­men spa­ren Steu­ern, Mit­ar­bei­ter kön­nen ein Gut­ha­ben auf­bau­en und in belie­big vie­len Geschäf­ten aus­ge­ben – und der Umsatz ver­bleibt in der Vestes­tadt. 43 Fir­men nut­zen die Job­kar­te für nun knapp 1000 Mit­ar­bei­ter – Ten­denz steigend.

Stei­gen­de Ver­kaufs­zah­len, sin­ken­de Gebühren

“Der Gut­schein­ver­kauf und die Ein­lö­sun­gen haben im letz­ten Jahr wie­der deut­lich zuge­nom­men. Auch das gene­rel­le Inter­es­se für den Cobur­ger Geschenk­gut­schein ist wei­ter­hin gestie­gen.”, so das Vor­stands­team um Stef­fi Ces­tone. Ins­ge­samt wur­den im ver­gan­ge­nen Jahr 600.000 Euro an Gut­schein­wer­ten umge­setzt. “Daher haben wir mit Wir­kung zum 1. März die Gebüh­ren für den Gut­schein auf 1,99 Pro­zent deut­lich sen­ken kön­nen – weni­ger als bei ver­gleich­ba­ren Syste­men in ande­ren Regio­nen.” Die Gebüh­ren decken die lau­fen­den Kosten des Gut­schein­sy­stems. Mit der Sen­kung der Gebüh­ren ent­la­stet Zen­trum Coburg die Händ­ler, Gastro­no­men und Dienstleister.

Fle­xi­bler bei der Kartenannahme

Des Wei­te­ren wird in weni­gen Mona­ten eine App den Cobur­ger Geschenk­gut­schein noch bes­ser nutz­bar machen: Bis­her konn­ten man­che Händ­ler die Kar­te nicht anneh­men, weil ihr Lese­ge­rät nicht dafür geeig­net war oder sie kein EC-Gerät hat­ten. Schon bald wird ein Smart­phone in Ver­bin­dung mit der App zum mobi­len Ter­mi­nal. Zen­trumCo­burg möch­te die Zahl der ange­schlos­se­nen Part­ner auch durch die­se Idee wie­der auf mehr als 100 erhöhen.

Zu erwer­ben gibt es den Gut­schein online auf zen​trum​-coburg​.de oder zum direk­ten Abho­len bei der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels, der VR-Bank Coburg, der Neu­en Pres­se oder in der Tourist-Info.