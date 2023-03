Men­schen mit Demenz unterstützen

Am 29. März ver­an­stal­tet das Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Main­leus AWO Bür­ger­zen­trum in Zusam­men­ar­beit mit dem AWO Bera­tungs- und Betreu­ungs­dienst und der Ange­hö­ri­gen­grup­pe der Alz­hei­mer­ge­sell­schaft Bay­reuth-Kulm­bach eine „Demenz Part­ner“ Schu­lung für Ange­hö­ri­ge von an Demenz erkrank­ten Men­schen und alle Interessierten.

„Demenz Part­ner“ ist eine Initia­ti­ve der Deut­schen Alz­hei­mer Gesell­schaft. Von 14 Uhr 30 bis etwa 16 Uhr erfah­ren die Teil­neh­mer mehr über das Krank­heits­bild Demenz, wie man mit Men­schen mit Demenz kom­mu­ni­zie­ren und umge­hen soll­te, wel­che Rol­le pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge ein­neh­men und wel­che regio­na­len Bera­tungs- und Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te es in die­sem Bereich gibt.

Wo? AWO-Bür­ger­zen­trum, Mühl­stra­ße 3, 95336 Main­leus Anmel­dun­gen über Frau Lika Nozadze:

Mon­tag bis Frei­tag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr tele­fo­nisch unter 09229 975075.

Oder per E‑Mail an betreuungsnetzwerk@​awo-​ku.​de Die Schu­lung ist auf 40 Teil­neh­mer begrenzt!

Mehr Infor­ma­tio­nen unter www​.demenz​-part​ner​.de