Von But­ten­heim bis Rat­tels­dorf, von Burg­wind­heim bis Sta­del­ho­fen – im Land­kreis Bam­berg gibt es mehr als 3.000 Stra­ßen. Nur: Nach Frau­en ist kaum eine benannt. Zum Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag 2023 ruft der Sor­op­ti­mist Club Wür­gau-Frän­ki­sche Schweiz mit einer Akti­on dazu auf, das zu ändern.

Frie­da Kahn, Bir­git­ta von Stie­bar und Anna Knorr – noch nie gehört? Und ziem­lich sicher auch nicht auf einem Stra­ßen­schild gese­hen. Die­se Frau­en aus dem Bam­ber­ger Land hät­ten es ver­dient, mit einer Stra­ße geehrt zu wer­den, fin­den die Mit­glie­der von SI Wür­gau-Frän­ki­sche Schweiz.

Foto­ak­ti­on zum Weltfrauentag

Mit einer Foto-Akti­on zum Welt­frau­en­tag 2023 macht der gemein­nüt­zi­ge Club aus dem Land­kreis auf einen Miss­stand auf­merk­sam: Frau­en tau­chen auf Stra­ßen­schil­dern in Stadt und Land nur am Ran­de „unter fer­ner lie­fen“ auf. Wäh­rend jede Stadt ihre Mozart,- Goe­the- und Schil­ler­stra­ße hat – obwohl die Gei­stes­grö­ßen meist nie dort waren – tau­chen ver­dien­te Frau­en, ob aus Deutsch­land oder direkt aus der Regi­on, über­haupt nicht auf.

Frau­en blei­ben unsichtbar

Das ist kei­ne Klei­nig­keit. Frau­en wer­den nicht mit­ge­dacht, nicht berück­sich­tigt – Frau­en sind nicht sicht­bar und nicht wichtig.

Der­zeit sind sechs Stra­ßen im Land­kreis nach rea­len Frau­en benannt – in Zah­len: sechs von 3.100.

Maria-Ward-Stra­ße (Rat­tels­dorf)

Colum­ba-Scho­nath-Stra­ße (Bur­gel­lern, Scheßlitz)

Reg­inharda-Neh­mer-Stra­ße (Kem­mern)

Mar­ga­re­tha-Ibel-Platz (Burg­wind­heim)

Schwe­ster-Colum­ba­na-Stra­ße (Hall­stadt)

Neu seit 2021: Ber­ta-Rei­ser-Stra­ße (Bau­nach)

Eine wis­sen­schaft­li­che Stu­die, die der Frau­en­club „Sor­op­ti­mist-Wür­gau Frän­ki­sche Schweiz“ 2021 in Auf­trag gege­ben hat, belegt: Im gan­zen Land­kreis sind es 27 Stra­ßen­schil­der mit Frau­en­na­men – die mei­sten davon weib­li­che Hei­li­ge wie Maria, Anna oder Kunigunde.

Viel­falt bei den Män­nern – vom For­scher bis zum Pfarrer

Bei Män­ner­na­men dage­gen domi­niert die Viel­falt im Land­kreis Bam­berg: Hier wer­den Dich­ter, Päd­ago­gen, Natur­wis­sen­schaft­ler, Geist­li­che, Bür­ger­mei­ster und Män­ner der Wirt­schaft im Stra­ßen­bild ver­ewigt, vom Georg-Pfi­ster-Weg bis zur Pesta­loz­zi­stra­ße. 257 Män­ner-Namen sind es ins­ge­samt im Land­kreis, rund neun­mal so vie­le wie Frauen.

Kras­ses Missverhältnis

In Bam­berg-Stadt ist das Ver­hält­nis ähn­lich schlecht. Im neu­en Wohn­ge­biet Lag­ar­de-Cam­pus sol­len nun aber end­lich Stra­ßen auch an die Ver­dien­ste von Frau­en erin­nern: zum Bei­spiel an die Poli­ti­ke­rin Ellen Ammann, an die Bür­ger­recht­le­rin Rosa Parks und an die Frie­dens­for­sche­rin Ber­tha von Suttner.

Vor­schlä­ge für mehr Frau­en im Ortsbild

Im Land­kreis gibt es jede Men­ge Kan­di­da­tin­nen aus der Regi­on, die so eine Ehrung eben­falls ver­dient hät­ten. Bei­spiel­haft schlägt der SI Club Wür­gau vor:

Bri­git­ta von Stie­bar, die letz­te Äbtis­sin des Zister­zi­en­se­rin­nen­klo­sters von Schlüs­sel­au. Ihr Grab­mal befin­det sich in der But­ten­hei­mer Pfarr­kir­che. Eine Stra­ße in But­ten­heim ist nach der gesam­ten Fami­lie Stie­bar benannt – hier könn­te man noch genau­er auf eine Frau hin­wei­sen. Gleich in der But­ten­hei­mer Nach­bar­schaft ein ähn­li­ches Phä­no­men: die Knorr­stra­ße. Namens­ge­bend war Anna Knorr, die 1905 eine wohl­tä­ti­ge Stif­tung zur Kran­ken­ver­sor­gung gegrün­det hat­te. In Hirschaid leb­te Frie­da Kahn. Sie war die Toch­ter des jüdi­schen Leh­rers David Kahn und wur­de 1942 als Elf­jäh­ri­ge mit ihren Eltern depor­tiert und ermordet.

For­de­rung: Frau­en end­lich mehr berücksichtigen

Es gibt noch deut­lich mehr Frau­en, die im Land­kreis gelebt haben und es wert sind, erin­nert zu wer­den. Wir for­dern die Bür­ger­mei­ster und Gemein­de­rä­te auf, Frau­en in Zukunft bei der Benen­nung von Stra­ßen mehr zu berück­sich­ti­gen und ihre Ver­dien­ste im Orts­bild zu würdigen.

Sor­op­ti­mist International

Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal (SI) ist welt­weit eine der größ­ten Ser­vice-Orga­ni­sa­tio­nen berufs­tä­ti­ger Frau­en mit gesell­schafts­po­li­ti­schem Enga­ge­ment und ist par­tei­po­li­tisch und kon­fes­sio­nell neu­tral. Sl enga­giert sich im loka­len, natio­na­len und inter­na­tio­na­len Umfeld für die Men­schen­rech­te, Bil­dung für Mäd­chen und Frau­en, Frie­den, inter­na­tio­na­le Ver­stän­di­gung und ver­ant­wort­li­ches Han­deln und betei­ligt sich aktiv an den Ent­schei­dungs­pro­zes­sen auf allen Ebe­nen der Gesell­schaft. Die Orga­ni­sa­ti­on hat welt­weit rund 70.000 Mit­glie­der in mehr als 100 Län­dern. Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Deutsch­land (SID) hat der­zeit über 6.700 Mit­glie­der in 223 Clubs. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.sor​op​ti​mist​.de.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über SI im Bam­ber­ger Land­kreis: SI Club Wür­gau-Frän­ki­sche Schweiz: https://​club​-wuer​gau​-fraen​ki​sche​-schweiz​.sor​op​ti​mist​.de