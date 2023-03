Am 3. März fand die Jah­res­haupt­ver­samm­lung mit dem OV-Jugend­tag der DLRG Markt­red­witz nach 3 Jah­ren Coro­na wie­der in Prä­senz in der Alex­an­der-von-Hum­boldt Mit­tel­schu­le statt. Nach der Begrü­ßung durch den 1. Vor­sit­zen­den Achim Tra­ger wur­de der aktu­el­le Stand des Neu­baus vor­ge­stellt. Ins­ge­samt zog er eine erfreu­li­che Bilanz des ver­gan­ge­nen Jah­res. Ins­be­son­de­re bedank­te er sich bei allen Mit­glie­dern, ohne deren Mit­hil­fe das alles nicht mög­lich gewe­sen wäre. Für den Orts­ver­ein gab es eben­falls loben­de Gruß­wor­te durch die Gäste Ober­bür­ger­mei­ster Oli­ver Weigel, Hubert Wei­gert vom MAK-Bad und Harald Knopf vom DLRG Bezirk Oberfranken.

Für 10 Jah­re Mit­glied­schaft wur­den geehrt:

Asch­off Dorothea

Bay­er Emma

Dreß­ler Fabian

Neu­bert Benja

Tra­ger Julia

Wei­gert Hubert

Die DLRG-Lan­des­eh­ren­na­del in Gold gab es für:

Tobi­as Bachmann

Mar­tin Lühne

Die DLRG-Lan­des­eh­ren­na­del in Sil­ber gab es für:

Rai­ner Barsch

Die DLRG-Lan­des­eh­ren­na­del in Bron­ze gab es für:

Lara Krü­ger