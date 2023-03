Pra­xis­na­he Tipps und Tricks für die Öffent­lich­keits­ar­beit von Hos­piz- und ande­ren Ver­ei­nen ver­mit­telt das Semi­nar „Pres­se­ar­beit, social media und Co” am Sams­tag, 1. April und Sonn­tag, 2. April in der Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg, Loben­hof­fer­stra­ße 10. Ver­ei­ne, ob Hos­piz­ver­ein, Sport- oder Musik­ver­ein, lei­sten einen gro­ßen und not­wen­di­gen Bei­trag für unse­re Gesell­schaft. Umso wich­ti­ger ist es, dass ande­re von die­sem Enga­ge­ment erfah­ren. Im Semi­nar wer­den fol­gen­de The­men erör­tert und prak­tisch mit den Teilnehmer*innen erar­bei­tet: For­men der Öffent­lich­keits­ar­beit? Ver­fas­sen von Pres­se­mit­tei­lun­gen / Zei­tungs­ar­ti­keln? Info­tain­ment und VIP-Pfle­ge; Social media und Co: All­ge­mei­ne Infor­ma­tio­nen, Gefah­ren und Chan­cen; kon­kre­te Hil­fe­stel­lun­gen für Erstel­lung bzw. Pfle­ge eines face­book-Auf­trit­tes, Erstel­lung von Fly­ern und Pla­ka­ten. Der Kurs rich­tet sich an Öffent­lich­keits­be­auf­trag­te / Mit­glie­der von Arbeits­krei­sen „Öffent­lich­keits­ar­beit“ in Hos­piz- und ande­ren Vereinen.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen und Anmel­de­mög­lich­keit zur Ver­an­stal­tung H12 unter www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de