Stu­die­ren in der Welt­erbe­stadt Bam­berg: Fin­de beim Stu­di­en­in­fo­tag her­aus, wel­cher Stu­di­en­gang zu Dir passt!

Die Abitur­prü­fun­gen ste­hen schon vor der Tür. Doch was kommt danach? Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten, die sich für ein Stu­di­um in Bam­berg inter­es­sie­ren, haben vie­le Mög­lich­kei­ten: Von A wie Angli­stik bis W wie Wirt­schafts­in­for­ma­tik – zahl­rei­che Bache­lor­stu­di­en­gän­ge sowie Stu­di­en­gän­ge des Lehr­amts von der Grund­schu­le bis zum Gym­na­si­um ste­hen ange­hen­den Stu­die­ren­den an der Uni­ver­si­tät Bam­berg offen. Wer sich für ein Stu­di­um in Bam­berg ent­schei­det, auf den war­tet eine tra­di­ti­ons­rei­che Uni­ver­si­tät in einer histo­ri­schen Stadt gepaart mit inno­va­ti­ver Leh­re, hoch­mo­der­ner IT-Infra­struk­tur und exzel­len­ter Forschung.

Das erste Mal in einem Hör­saal sit­zen kön­nen Stu­di­en­in­ter­es­sier­te am Sams­tag, 18. März 2023, ab 12 Uhr beim Stu­di­en­in­fo­tag im Mar­cus­haus. Dort stel­len sich die Bache­lor- und Lehr­amts­stu­di­en­gän­ge der vier Fakul­tä­ten vor und die Zen­tra­le Stu­di­en­be­ra­tung gibt Aus­kunft zu Fra­gen rund um Bewer­bung, Ein­schrei­bung, Finan­zie­rung und Woh­nen. Dane­ben ist auch eine indi­vi­du­el­le und per­sön­li­che Bera­tung zur Stu­di­en­wahl und ‑orga­ni­sa­ti­on mög­lich. Eine Anmel­dung zum Stu­di­en­in­fo­tag im Mar­cus­haus, Bam­berg, am Mar­kus­platz 3, Hör­saal M3N / 02.32, ist nicht erforderlich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Stu­di­en­in­fo­tag gibt es unter: www​.uni​-bam​berg​.de/​s​t​u​d​i​e​n​i​n​f​o​t​age