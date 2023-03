Am Don­ners­tag, 9. März 2023, wird im Bereich der Buchen­stra­ße 46 („Offi­ziers­sied­lung“) aus Ver­kehrs­si­che­rungs­grün­den eine Pap­pel gefällt. Die Vita­li­tät des Bau­mes ist stark redu­ziert und wird durch star­ken Mistel­be­fall wei­ter geschwächt. Die vor­ge­schä­dig­te Kro­ne weist brü­chi­ge Kap­pungs­stel­len und eine insta­bi­le Ver­zwei­gung auf. Auch die boden­na­he Ver­zwei­gung in drei Stämm­lin­ge ist bruch­ge­fähr­det. Die Fäl­lung der Pap­pel ist daher unumgänglich.

Eine Ersatz­pflan­zung in Form eines hei­mi­schen, hoch­stäm­mi­gen Laub­bau­mes erfolgt in der kom­men­den Pflanz­sai­son im Herbst 2023 an glei­cher Stelle.

Eben­falls am Don­ners­tag wer­den noch drei klei­ne­re, kom­plett abge­stor­be­ne Pap­peln im Gehölz­strei­fen hin­ter der Kie­fern­stra­ße entfernt.

Alle Arbei­ten sind mit der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de vor Ort abge­spro­chen und geneh­migt worden.