Sie ist wort­ge­wandt, sie ist nie­der­baye­risch und sie kann was. Das behaup­tet die Kaba­ret­ti­stin Tere­sa Reichl pro­vo­kant im Titel ihres Debüt­pro­gramms „Obacht, i kann wos!“. Und sie hält Wort, wenn sie in Anleh­nung an Ereig­nis­se aus ihrem bis­he­ri­gen Leben Fra­gen auf­wirft mit denen sie ande­re, aber vor allem sich selbst schmerz­haft auseinandernimmt.

Tere­sa Reichl befragt sich und ihr Publi­kum, ohne Angst davor zu haben, kei­ne Ant­wor­ten zu fin­den. Denn sie hat das Dorf­le­ben mit in die Stadt, die klas­si­schen Geschlech­ter­rol­len mit in die Eman­zi­pa­ti­on genom­men und ist dabei, her­aus­zu­fin­den, wie man denn so zu leben hat als Femi­ni­stin, Ram­pen­sau, Stu­den­tin, Frau und Dorf­kind – und wer eigent­lich ein Recht hat, ihr irgend­was vorzuschreiben?

Tere­sa Reichls amü­san­te Bestands­auf­nah­me nach fast einem Vier­tel­jahr-hun­dert Frau­en­le­ben schlägt mit Leich­tig­keit den Bogen zwi­schen den Publi­kums-Gene­ra­tio­nen und führt jeden mühe­los an bis dato noch unbe­kann­te oder unbe­lieb­te The­men­wel­ten her­an. Wer einen Abend mit ihr erlebt hat, ver­steht plötz­lich die Dyna­mik hin­ter Reli­gio­nen (oder auch Ver­schwö­rungs­theo­rien), der Spa­gat ist kei­ne Illu­si­on und Femi­nis­mus ist kein Schimpf­wort mehr.

Ter­min und Tickets

Die Ver­an­stal­tung fin­det am Frei­tag, 10. März, um 20 Uhr im Jun­gen Thea­ter Forch­heim statt. Der Ein­tritt beträgt 18 Euro, ermä­ßigt 16 Euro. Im Vor­ver­kauf kostet ein Ticket 17,50 Euro, ermä­ßigt 15,30 Euro. (Prei­se inkl. VVK- und Systemgebühren).

Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930) sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de.