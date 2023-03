Gemein­sa­mes Trai­nings­la­ger des Tauch­clubs Bam­berg und der Öster­rei­chi­schen Nationalmannschaft

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag fand im Hal­len­bad Bam­berg ein erfolg­rei­ches gemein­sa­mes Trai­nings­la­ger des Tauch­clubs Bam­berg und der Öster­rei­chi­schen Natio­nal­mann­schaft im Unter­was­ser­rug­by statt. Ziel war es, die Spie­ler des TC Bam­berg auf die kom­men­de Deut­sche Mei­ster­schaft vom 13. bis 14. Mai in Ber­lin vor­zu­be­rei­ten, wäh­rend die öster­rei­chi­schen Spie­ler die Gele­gen­heit nutz­ten, um sich auf inter­na­tio­na­lem Niveau für die kom­men­de Welt­mei­ster­schaft im Juli in Montréal/​Kanada vorzubereiten.

Nach­dem der Deut­sche Rekord­mei­ster Bam­berg in den letz­ten bei­den Mei­ster­schaf­ten nur den Vize-Titel gewin­nen konn­te, wol­len die Fran­ken es in die­sem Jahr erneut ver­su­chen, den Mei­ster­ti­tel zurück­zu­ge­win­nen. Das Trai­nings­la­ger bot ihnen opti­ma­le Vor­aus­set­zun­gen, da das gro­ße Schwimm­becken im Bam­ber­ger Bam­ba­dos die glei­chen Abmes­sun­gen hat wie das Becken, in dem die Deut­sche Mei­ster­schaft in Ber­lin statt­fin­den wird. In der Regel steht dem Tauch­club Bam­berg wäh­rend der regu­lä­ren Trai­nings­zeit mon­tags und mitt­wochs nur ein Teil des tie­fen Schwim­mer­beckens zur Ver­fü­gung, so dass das gemein­sa­me Trai­nings­la­ger die Mög­lich­keit bot, die glei­chen Bedin­gun­gen wie bei der Deut­schen Mei­ster­schaft zu simu­lie­ren und sich opti­mal auf die Titel­rück­erobe­rung vorzubereiten.

Die Trai­ner und Spie­ler bei­der Mann­schaf­ten zeig­ten sich begei­stert von der Zusam­men­ar­beit und der Gele­gen­heit, auf höch­stem Spiel­ni­veau gemein­sam zu trai­nie­ren. Sie sind zuver­sicht­lich, dass das Trai­nings­la­ger bei­den Mann­schaf­ten dabei hel­fen wird, ihre Lei­stung für zukünf­ti­ge Tur­nie­re zu ver­bes­sern. Der Tauch­club Bam­berg bedankt sich herz­lich bei der Öster­rei­chi­schen Natio­nal­mann­schaft für die Teil­nah­me am Trai­nings­la­ger und freut sich auf wei­te­re erfolg­rei­che Zusam­men­ar­beit. Das gemein­sa­me Trai­nings­la­ger unter­streicht, dass sich der Tauch­club Bam­berg auch inter­na­tio­nal einen Namen gemacht hat und als begehr­ter Spar­rings­part­ner gilt.

Ardan Füß­mann