Der gro­ße Bay­reu­ther Früh­jahrs-Floh­markt fin­det all­jähr­lich auf dem Volks­fest­platz statt. Die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH erwar­tet wie in den Jah­ren zuvor einen gro­ßen Ansturm an Käu­fern und Ver­käu­fern auf dem Bay­reu­ther Volks­fest­platz. Am Wochen­en­de vom 6. und 7. Mai bie­ten wie­der ca. 300 Ver­käu­fer alles an, was das Floh­mark­t­herz begehrt. Bei einem Ange­bot von Klei­dung in allen Grö­ßen über Möbel, Spiel­zeug, Geschirr, Bücher, Anti­qui­tä­ten, Rari­tä­ten und All­tags­ge­gen­stän­de wird fast jeder auf dem Bay­reu­ther Floh­markt fün­dig. Für alle Gäste, die ger­ne stö­bern, han­deln und feil­schen, gel­ten die Öff­nungs­zei­ten des Floh­mark­tes Sams­tag und Sonn­tag von 09:00 – 18:00 Uhr. Zusätz­lich zur Viel­falt an Waren bie­ten auch Stän­de und Buden von ver­schie­de­nen Schau­stel­lern Spei­sen und Geträn­ke für das leib­li­che Wohl an.

Die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH ermög­licht allen Inter­es­sier­ten, die sich ger­ne mit einem eige­nen Floh­markt-Stand ein­brin­gen möch­ten, sich im Vor­feld anzu­mel­den. Dank der vor­an­ge­hen­den Platz­ver­ga­be mit festen Stell­plät­zen ent­fällt das früh­zei­ti­ge Anstel­len. Die Anmel­dung wird wie­der genau­so ablau­fen, wie es sich im letz­ten Herbst schon bewährt hat: Alle Floh­markt-Beschicker kön­nen sich ab dem 10.03.2023 um 15.00 Uhr über das Online-Por­tal von Ticket​.io auf der Sei­te der BMTG unter www​.bay​reu​ther​-floh​markt​.de anmelden.

Die ver­füg­ba­ren Plät­ze haben ver­schie­de­ne Optio­nen und Grö­ßen. Das Buchungs­sy­stem macht es den Floh­markt-Teil­neh­mern sehr ein­fach, einen pas­sen­den Platz zu fin­den. Die­ses Jahr gibt es erst­ma­lig Stand­plät­ze ohne PKW in der Grö­ße 3m Front­län­ge für einen Tages­preis von 18,00 € zzgl. 1,50€ VKK-Gebühr (Platz darf nicht befah­ren wer­den!). Des Wei­te­ren gibt es ver­schie­den Kate­go­rien je nach Lage auf dem Volks­fest­platz. Ange­bo­ten wer­den 3m, 6m und 9m-Plät­ze inklu­si­ve PKW. Die­se Plät­ze wer­den noch ein­mal in Kate­go­rien unter­teilt. Zur Buchung gibt es Eck­plät­ze mit meh­re­ren Ver­kaufs­fron­ten, Schot­ter­plät­ze (Kat. 2) und Asphal­tier­te Ver­kaufs­plät­ze (Kat. 1).

Floh­markt­prei­se

Die genann­ten Gebüh­ren sind an bei­den Ver­an­stal­tungs­ta­ge gleich. Dank der Buchungs­mög­lich­keit über Ticket​.io kön­nen ein­zel­ne Tage gebucht wer­den oder aber ein Kom­bo-Ticket für bei­de Floh­markt­ta­ge. Die Buchung des Com­bo­Tickets wird mit einem Gesamtra­batt von 10% honoriert.

Für Ver­käu­fer gel­ten die Auf­bau­zei­ten jeweils am Ver­an­stal­tungs­tag von 7:30 Uhr bis 10:00 Uhr. Für Ver­käu­fer, die ihren Stand an bei­den Tagen mit dem Com­bo-Ticket gebucht haben, besteht die Mög­lich­keit den Stand über Nacht ste­hen zu las­sen. Die BMTG über­nimmt hier­bei kei­ne Haf­tung. Unter www​.bay​reu​ther​-floh​markt​.de ste­hen dar­über hin­aus zusätz­li­che Infor­ma­tio­nen. Auch die Prei­se sowie die Teil­nah­me­be­din­gun­gen ste­hen zum Down­load bereit.

Bei wei­te­ren Fra­gen wen­den Sie sich an die Ver­an­stal­tungs­ab­tei­lung der Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH.

Bay­reuth Mar­ke­ting und Tou­ris­mus GmbH

Out­door- Event- Management

Marc Ermer, marc.​ermer@​bayreuthtourismus.​de Tel. 0921 – 885–737

Chri­sti­an Guth, christian.​guth@​bayreuthtourismus.​de Tel. 0921 – 885 751

Vere­na Horn, verena.​horn@​bayreuthtourismus.​de Tel. 0921 – 885 741