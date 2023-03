Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer präsentiert sein neues Buch beim Bamberger Literaturfestival am 10. März 2023

Prof. Dr. Diet­rich Grö­ne­mey­er: „Medi­zin ver­än­dern: Hei­lung braucht Zuwen­dung, Ver­trau­en und Mut zu neu­en Wegen“

Beim 8. Bam­ber­ger Lite­ra­tur­fe­sti­val stellt Prof. Dr. Diet­rich Grö­ne­mey­er am Frei­tag, 10. März 2023, um 20 Uhr sein neu­es Buch „Medi­zin ver­än­dern: Hei­lung braucht Zuwen­dung, Ver­trau­en und Mut zu neu­en Wegen“ vor. Wei­te­re Infos und Tickets gibt es unter https://www.bamberger-literaturfestival.de/component/k2/prof-dr-dietrich-groenemeyer‑2

Wer­den wir gut behandelt?

Wer­den wir beim Arzt­be­such wahr­haft gese­hen und gehört? Wer­den wir kom­pe­tent und umfas­send bera­ten und kön­nen uns – vol­ler Ver­trau­en – auf emp­foh­le­ne Maß­nah­men ein­las­sen, die auf unse­re medi­zi­ni­sche Situa­ti­on indi­vi­du­ell abge­stimmt sind? Kön­nen wir davon aus­ge­hen, dass das gan­ze Spek­trum der the­ra­peu­ti­schen Mög­lich­kei­ten ein­ge­setzt wird, um uns ver­bind­lich zu bes­se­rem Wohl­be­fin­den und Gesund­heit zu ver­hel­fen? Oder wer­den wir mit unse­ren Beschwer­den, Äng­sten und Sor­gen ein­fach nur abge­fer­tigt und letzt­end­lich allein gelassen?

In sei­nem bis­lang per­sön­lich­sten Buch beschreibt Diet­rich Grö­ne­mey­er anhand bewe­gen­der Erleb­nis­se und Erfah­run­gen, was sein Ver­ständ­nis als Arzt geprägt hat – und was wir tun müs­sen, um als Gesell­schaft zu guter Gesund­heit zu fin­den: Wir brau­chen eine Medi­zin, in der indi­vi­du­ell und ganz­heit­lich auf die Pati­en­ten ein­ge­gan­gen wird, in der Prä­ven­ti­on, Auf­klä­rung und Eigen­ver­ant­wor­tung eine ent­schei­den­de Rol­le spie­len, in der Heil­kom­pe­ten­zen kom­bi­niert wer­den, Hei­len­de als enga­gier­tes, ver­trau­ens­vol­les Team fun­gie­ren und das Arzt-Pati­en­ten-Ver­hält­nis eine ech­te Begeg­nung auf Augen­hö­he dar­stellt, wie es bei­spiels­wei­se vie­le Kran­ken­schwe­stern und Pfle­ger bereits vor­le­ben, trotz gro­ßer Fru­stra­ti­on und man­geln­der Wert­schät­zung – mensch­lich wie finan­zi­ell. Die men­schen­fer­ne Orga­ni­sa­ti­on und das Dik­tat der Öko­no­mie und Ver­wal­tung in der Medi­zin ver­hin­dern zuneh­mend eine wür­de­vol­le Heil­kunst zwi­schen High­Tech und Natur­heil­kun­de, zwi­schen Psy­cho­so­ma­tik und Umweltmedizin.

Ver­än­de­rung ist mög­lich – davon ist Diet­rich Grö­ne­mey­er über­zeugt. Sein Mot­to „Den Jah­ren Leben geben“ steht für eine Medi­zin des Wohl­be­fin­dens, in der jeder Mensch nur an einer Stel­le ste­hen kann: im Mittelpunkt.

Über Prof. Dr. med. Diet­rich Grönemeyer

Prof. Dr. med. Diet­rich Grö­ne­mey­er (gebo­ren 1952) ist einer der renom­mier­te­sten Ärz­te in Deutsch­land und eme­ri­tier­ter Pro­fes­sor und Lehr­stuhl­in­ha­ber für Radio­lo­gie und Mikro­the­ra­pie an der Uni­ver­si­tät Witten/​Herdecke. Der Visio­när und Wis­sen­schaft­ler setzt sich seit Jahr­zehn­ten enga­giert für die Prä­ven­ti­on sowie die Inte­gra­ti­on von Natur- und Schul­me­di­zin und der psy­cho­so­zia­len Medi­zin ein. Dabei steht er für Team­work und die ganz­heit­li­che Behand­lung von Kör­per, Geist und Seele.

1997 grün­de­te der »Vater der Mikro­the­ra­pie« das Grö­ne­mey­er Insti­tut für Mikro­the­ra­pie in Bochum, spä­ter in Ber­lin, Ham­burg, Stutt­gart, Köln und Mün­chen. Prof. Diet­rich Grö­ne­mey­er ist Autor zahl­rei­cher Best­sel­ler wie »Der klei­ne Medi­cus«, »Mensch blei­ben«, »Mein gro­ßes Rücken­buch« und »Welt­me­di­zin«. Sei­ne Bücher wur­den in ca. 20 Spra­chen übersetzt.