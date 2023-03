In der Austra­ße lau­fen der­zeit Tief­bau­ar­bei­ten für die Erwei­te­rung des Glas­fa­ser­net­zes durch die Stadt­wer­ke Bam­berg. Ein Durch­kom­men an der Bau­stel­le ist grund­sätz­lich gewähr­lei­stet. Wegen einer Bele­gung von Leer­roh­ren im Que­rungs­be­reich ist aller­dings die Austra­ße auf Höhe Jesui­ten­stra­ße (Gast­stät­te Orlan­do) an zwei Tagen nicht pas­sier­bar. Der Durch­gang wird auf einer Län­ge von cir­ca sie­ben Metern am 6. März und dann noch mal für einen Tag ab 17. März 2023 jeweils ab 10 Uhr für alle Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer gesperrt. Von allen ande­ren Sei­ten sind die Austra­ße und alle anlie­gen­den Geschäf­te, Cafés und Häu­ser jeder­zeit erreichbar.