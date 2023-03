Am Sonn­tag, dem 5.3.2023 kurz vor 5:30 Uhr ging bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach ein Not­ruf über einen Ver­kehrs­un­fall mit einer ein­ge­klemm­ten Per­son auf der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße zwi­schen Bay­reuth und Wolfs­bach ein.

Die Leit­stel­le alar­mier­te das Baye­ri­sche Rote Kreuz aus Bay­reuth und die Bay­reu­ther Feu­er­wehr an die Unfallstelle.

Nach Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te stell­te sich her­aus, dass eine Per­son in einem Pkw schwer ver­letzt war. Feu­er­wehr und BRK ret­te­ten den jun­gen Mann aus dem Pkw und brach­ten ihn zur wei­te­ren Behand­lung in einen Ret­tungs­wa­gen des Bay­reu­ther BRK. Nach­dem der Not­arzt und die Ret­tungs­sa­ni­tä­ter den Ver­letz­ten sta­bi­li­siert hat­ten und er trans­port­fä­hig war, wur­de er schwer ver­letzt in ein Kran­ken­haus gefahren.

An der Unfall­stel­le ein­ge­setzt waren vom Bay­reu­ther Kreis­ver­band des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst, ein Not­arzt und zwei Ret­tungs­wä­gen mit ins­ge­samt 7 Kame­ra­din­nen und Kameraden.

Die Bay­reu­ther Feu­er­wehr war mit 31 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den von der Stän­di­gen Wache und der Wache Süd am Ein­satz­ort, unter-stütz­te bei der Ret­tung des Ver­letz­ten aus dem Pkw und sicher­te die Unfall­stel­le ab.

BRK Kreis­ver­band Bayreuth