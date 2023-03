Bro­se Bam­berg gastiert zum Vier­tel­fi­nal­hin­spiel des FIBA Euro­pe Cups beim BC Kalev/​Cramo in Tal­linn. Spiel­be­ginn ist am Mon­tag um 17.30 Uhr. Zu sehen ist die Par­tie wie gewohnt auf dem You­Tube-Kanal des Bas­ket­ball­welt­ver­ban­des unter you​tube​.com/​f​iba.

Mit dem BC Kalev/​Cramo trifft Bro­se in der KO-Pha­se des FECs auf eines der erfolg­reich­sten Sport­teams Est­lands. Zwölf Mei­ster­schaf­ten, acht Pokal­sie­ge und ein Sieg der gemein­schaft­li­chen let­tisch-est­ni­schen Liga ste­hen in den Rekord­bü­chern. Den größ­ten Erfolg ver­buch­ten die Man­nen aus Tal­linn im Jahr 2021, als sie sich als erster est­ni­scher Club über­haupt für die Bas­ket­ball Cham­pi­ons League qua­li­fi­zier­ten. In die­ser Sai­son spie­len sie im FIBA Euro­pe Cup und sicher­ten sich die Vier­tel­fi­nal­teil­nah­me durch den Grup­pen­sieg in Run­de eins und einen zwei­ten Platz in der Zwi­schen­run­de. Da behiel­ten sie unter ande­rem zwei­mal gegen die HAKRO Mer­lins Crails­heim die Ober­hand. Über­haupt ist gewin­nen eines der Stich­wor­te der Sai­son. In der Liga gab es bis dato näm­lich star­ke 20 Sie­ge, bei ledig­lich fünf Nie­der­la­gen. Den letz­ten Erfolg ver­buch­te das Team von Hei­ko Ran­nu­la am ver­gan­ge­nen Frei­tag, als es Vents­pils in heim­scher Hal­le beim 91:72 kei­ner­lei Chan­cen ließ. Kalev ist enorm Heim­stark, hat im FEC sie­ben sei­ner acht Spie­le in der Kale­vi Spor­di­hall für sich ent­schei­den. Die Par­tien in der ledig­lich knapp 1.800 Zuschau­er fas­sen­den Are­na sind dabei mei­stens aus­ver­kauft – so auch am Mon­tag­abend gegen Bro­se. Der Ver­ein setzt über­wie­gend auf ein­hei­mi­sche Talen­te, hat acht Esten in sei­nem Kader. Tops­corer auf inter­na­tio­na­lem Par­kett sind dann aber doch zwei Ame­ri­ka­ner. Alte­ri­que Gil­bert und Wes­ley van Beck füh­ren die inter­ne Punk­te­li­ste mit im Schnitt 13,1 Zäh­lern an. Auf­bau­spie­ler Gil­bert ist mit durch­schnitt­lich ver­teil­ten 4,2 zudem bester Assist­ge­ber, wäh­rend der 2,08m gro­ße let­ti­sche Cen­ter Mar­tins Mei­ers mit im Schnitt 5,5 die mei­sten Rebounds abgreift. Kalev spielt sehr mann­schafts­dien­lich, gehört mit durch­schnitt­lich ver­teil­ten 19,1 Assists pro Par­tie zu den vor­la­gen­stärk­sten Teams des Euro­pe Cups. Das Team scort eini­ger­ma­ßen aus­ge­gli­chen, hat ins­ge­samt vier Spie­ler, die bis­lang im Schnitt zwei­stel­lig ablie­fer­ten. Zudem sind sie soli­de von der Drei­er­li­nie, tref­fen mehr als jeden drit­ten ihrer abge­ge­be­nen Distanz­wür­fe. Im letz­ten Liga­spiel beim Sieg gegen Vents­pils waren es sogar 44,4 Pro­zent. Apro­pos Spie­le: da haben die Esten bereits eini­ge auf dem Kon­to, stecken bereits 48 Spie­le in den Bei­nen des Teams um Kapi­tän Mar­tin Dorbek.

Bro­se Bam­berg reist mit viel Selbst­ver­trau­en nach Est­land. Direkt nach dem 88:83-Erfolg bei den Veo­lia Towers Ham­burg ging es für das Team von Oren Amiel nach Ber­lin, wo nach vier Stun­den Schlaf in einem Hotel direkt am BER der Flug nach Tal­linn anstand. Die Stim­mung war, trotz des gerin­gen Schlaf­vo­lu­mens, selbst­re­dend gut, denn der Erfolg in Ham­burg war der wett­be­werbs­über­grei­fend sech­ste Sieg in Serie und bedeu­te­te – zumin­dest vor­über­ge­hend – den Sprung auf einen Play­off­platz. In der Han­se­stadt über­zeug­ten die Bam­ber­ger dabei vor allem in der zwei­ten Hälf­te. Hat­ten sie in der ersten noch defen­siv eini­ge Pro­ble­me, konn­ten die in den zwei­ten 20 Minu­ten merk­lich ver­bes­sert wer­den. So kam Ham­burg nur noch zu 35 Punk­ten. Offen­siv stot­ter­te der Motor nach einem star­ken ersten Vier­tel im zwei­ten Abschnitt etwas, jedoch war vor allem in der Cruncht­i­me das Visier wie­der bestens ein­ge­stellt, traf Kevin Wohl­rath den wich­ti­gen und vor­ent­schei­den­den Drei­er eine Minu­te vor Schluss und aus der Bedräng­nis her­aus mit Ablauf der Shot­clock. Vor allem die defen­si­ve Lei­stung aus der zwei­ten Ham­bur­ger Hälf­te will und muss die Mann­schaft mit nach Est­land neh­men. Der BC Kalev/​Cramo ist ein unan­ge­neh­mer Geg­ner, der vor allem vor sei­nen ver­rück­ten hei­mi­schen Fans immer noch eine Schip­pe drauf­le­gen kann. Daher wird es für Patrick Mil­ler und Co. dar­auf ankom­men, den Fokus über die kom­plet­ten 40 Minu­ten hoch­zu­hal­ten. Apro­pos Mil­ler: der hat an Tal­linn (ansatz­wei­se) gute Erin­ne­run­gen, schoss er vor zwei Jah­ren sei­ne Mann­schaft – damals Juven­tus Ute­na – durch 27 Punk­te ins Fina­le in der Qua­li­fi­ka­ti­on zur Bas­ket­ball Cham­pi­ons League. Geg­ner damals: Bro­se Bam­berg. Und Mil­ler weiß auch, wie viel der Heim­vor­teil bei Kalev aus­ma­chen kann, denn im anschlie­ßen­den End­spiel muss­te er sich eben den Gast­ge­bern geschla­gen geben. Der Auf­bau­spie­ler führt aktu­ell die Bam­ber­ger Tops­co­rer­li­ste mit im Schnitt erziel­ten 16,8 Punk­ten vor Chri­sti­an Seng­fel­der (15,2) an. Bro­ses Kapi­tän ist bester Reboun­der (6,6/Spiel), Mil­ler ver­teil­te bis­lang die mei­sten Assists (4,7).

Solo­mon Young: „Der Sieg in Ham­burg war wich­tig. Für die Tabel­le, aber auch fürs Selbst­ver­trau­en. Wir hat­ten zuvor knapp drei Wochen Pau­se, da weiß man immer nicht genau, wo man eigent­lich noch steht. Vor allem defen­siv haben wir in der zwei­ten Halb­zeit einen guten Job gemacht und müs­sen genau die­se Inten­si­tät auch am Mon­tag wie­der zei­gen. Sie haben vie­le Spie­ler, die heiß lau­fen kön­nen. Das müs­sen wir ver­hin­dern. Aller­dings schau­en wir eher auf unser Spiel. Wir wol­len uns eine gute Aus­gangs­la­ge für das Rück­spiel sichern. Dazu müs­sen wir bereit sein, 40 Minu­ten an unser Limit zu gehen – offen­siv und defensiv.“

Nach der Rück­kehr am Diens­tag­nach­mit­tag steht für Bro­se Bam­berg ab Mitt­woch die Vor­be­rei­tung auf das näch­ste Spiel in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga an. Das fin­det wie­der­um aus­wärts statt und steigt am Sams­tag um 20.30 Uhr beim SAIN­TA­NICS MBC. Das näch­ste Heim­spiel ist am Mitt­woch, 15. März um 20 Uhr und ein ent­schei­den­des, näm­lich das Vier­tel­fi­nal­rück­spiel im FIBA Euro­pe Cup.