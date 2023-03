Am Sams­tag, 11. März, endet die Mit­ter­nachts­bas­ket­ball-Sai­son 2022/23, die vom Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie der Stadt Bay­reuth ver­an­stal­tet wird, mit einem Abschluss­tur­nier in der Rot­main­hal­le. Für die erste drei Plät­ze gibt es wie­der tol­le Prei­se zu gewin­nen. Die Rot­main­hal­le öff­net um 18.30 Uhr, das Tur­nier beginnt um 19 Uhr. Anmel­dun­gen sind ab 18.30 Uhr vor Ort bei den Betreu­ungs­kräf­ten mög­lich. Mit­ma­chen kön­nen alle, die Spaß am Bas­ket­ball­spie­len haben, ent­we­der als kom­plet­te Mann­schaft, oder als Ein­zel­per­son, die sich vor Ort noch ein Team zur Ver­stär­kung sucht.