Eman­zi­pa­ti­on, ergrei­fen­de Frau­en­ge­schich­ten, Ent­ta­bui­sie­rung und Empower­ment: Auch in die­sem Jahr hat die städ­ti­sche Gleich­stel­lungs­stel­le über 30 Ver­an­stal­tun­gen und Aktio­nen, die rund um den Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag am 8. März statt­fin­den, in einem kom­pak­ten Fly­er zusam­men­ge­stellt. Für das abwechs­lungs­rei­che Pro­gramm sor­gen unter ande­rem Bera­tungs­stel­len, zivil­ge­sell­schaft­li­che Ver­ei­ne, Kul­tur­lä­den und Netzwerke.

„Die The­men­viel­falt der dies­jäh­ri­gen Ver­an­stal­tun­gen im Frau­en­mo­nat März zeigt, in wie vie­len Lebens­si­tua­tio­nen fest­ge­fah­re­ne Geschlech­ter­ste­reo­ty­pe noch immer eine aus­schlag­ge­ben­de Rol­le für Frau­en spie­len und wel­che Fol­gen das oft für ihre Bio­gra­phien hat. Die abwechs­lungs­rei­chen Ver­an­stal­tungs­for­ma­te the­ma­ti­sie­ren Geschlech­ter­ge­rech­tig­keit und Eman­zi­pa­ti­on auf viel­fäl­ti­ge Art und Wei­se und machen somit nicht nur Frau­en ein Ange­bot zum Aus­tausch und zur Dis­kus­si­on“, betont Hed­wig Schou­ten, Frau­en­be­auf­trag­te der Stadt Nürnberg.

Den Auf­takt der Akti­ons­wo­chen bil­det ein inklu­si­ver Frau­en­a­bend im Stadt­teil­haus „leo“, Kreu­zer­stra­ße 5, am Don­ners­tag, 2. März 2023, um 17 Uhr, bei dem die The­men Selbst­lie­be und Kör­per­für­sor­ge im Mit­tel­punkt ste­hen. Ver­an­stal­tet wird der Abend von der evan­ge­li­schen Jugend Nürn­berg und den Brügg’nbauer. Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter bb.​ejn@​elkb.​de.

Die Aus­stel­lung „Frau­en aus der Ukrai­ne“ zeigt Por­träts von 16 Frau­en, basie­rend auf dem Pro­jekt „HER­sto­ry of the war“ des Gen­der­mu­se­ums Char­kiw, und erzählt Geschich­ten vom Leben und vom Krieg. Eröff­net wird die Aus­stel­lung am Frei­tag, 3. März, um 18 Uhr im Foy­er des Hei­lig- Geist-Hau­ses, Hans-Sachs-Platz 2. Sie wird gezeigt vom Ver­ein Frau­en in der Einen Welt e. V. und dem Gen­der­mu­se­um Char­kiw und ist bis Don­ners­tag, 16. März, zu sehen. Der Ein­tritt ist frei.

In der Rei­he „Film- und Fach­ge­spräch“ im Casa­blan­ca-Kino, Bro­sa­mer­stra­ße 12, ist als erster von vier Fil­men am Donnerstag,

März, „Saint Omer“ zu sehen: ein preis­ge­krön­ter Film über uni­ver­sel­le Fra­gen von Wahr­heit, Aus­gren­zung und Mut­ter­schaft. Den Abschluss der Rei­he bil­det am Don­ners­tag, 31. März, unter dem Mot­to „Black Lives in Ame­ri­ca“ der Film „Till – Kampf um die Frei­heit“, der sich der wah­ren Geschich­te einer Mut­ter wid­met, deren Mut die Welt ver­än­der­te. Film­be­ginn ist jeweils um 19 Uhr. Infor­ma­tio­nen zu wei­te­ren Fil­men und Kar­ten gibt es unter casa​blan​ca​-nuern​berg​.de.

Beim Vor­trag „Hor­mon­frei ver­hü­ten“ stellt Pro fami­lia Nürn­berg am Diens­tag, 14. März, um 19 Uhr Alter­na­ti­ven zur hor­mo­nel­len Ver­hü­tung vor und nimmt sich Zeit für Fra­gen. Die Ver­an­stal­tung fin­det online statt, die Teil­nah­me kostet 10 Euro, 15 Euro für Paa­re. Anmel­dung und wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter nuernberg@​profamilia.​de.

Die Bera­tungs­stel­le des Frau­en­hau­ses, Frau­en­holz­stra­ße 1, klärt am Don­ners­tag, 23. März, um 16 Uhr im Quiz­Ca­fé über „Facts & Fic­tion“ des Frau­en­hau­ses auf. Bei Kaf­fee und Kuchen wer­den in einem Quiz vie­le Fra­gen rund um das Frau­en­haus beant­wor­tet. Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter beratungsstelle@​frauenhaus-​nbg.​de.

Unter­halt­sa­me Stun­den bie­tet der Kul­tur­la­den Loni-Übler-Haus, Mart­hastra­ße 60, an zwei Aben­den mit der Rei­he „Frau­en­ka­ba­rett“. Unter dem Titel „Eine Frau sieht weiß­blau“ macht sich Clau­dia Pich­ler am Sams­tag, 4. März, ihren eige­nen Reim auf ihr baye­ri­sches Universum.

Fran­zis­ka Wan­nin­ger erzählt in „Für mich soll’s rote Rosen hageln“ von der Jugend, fal­schen Vor­sät­zen und Dating. Los geht es jeweils um

20 Uhr, der Ein­tritt an der Abend­kas­se kostet jeweils 25 Euro. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen auch zum Kar­ten­vor­ver­kauf gibt es unter kuf​-kul​tur​.de/​l​oni.

Ob Lesung, Film­vor­füh­rung, Fach­vor­trag, Dis­kus­si­on oder Frau­en­a­bend – die Ange­bo­te im Frau­en­mo­nat März 2023 rücken wich­ti­ge gleich­stel­lungs­re­le­van­te The­men und Akteu­rin­nen in den Mit­tel­punkt, bie­ten Gele­gen­heit zum Aus­tausch, Infor­mie­ren, Sen­si­bi­li­sie­ren und Enttabuisieren.

Alle Ver­an­stal­tun­gen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen online im Fly­er unter: frau​en​be​auf​trag​te​.nuern​berg​.de