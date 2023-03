Sel­ber Wöl­fe vs. EC Kas­sel Hus­kies 2:4 (0:0; 2:3; 0:1)

Gegen Haupt­run­den­mei­ster Kas­sel Hus­kies schlu­gen sich die Sel­ber Wöl­fe lan­ge Zeit sehr gut und hat­ten in den ersten 30 Minu­ten die bes­se­ren Chan­cen, nutz­ten die­se aber nicht zum Tor­er­folg. Als dann Hek­tik ins Spiel kam, zeig­ten sich die Gäste abge­brüh­ter und ent­schie­den die Par­tie für sich.

Wöl­fe mit star­ker Anfangs-Offensive

Die Sel­ber Wöl­fe zün­de­ten zu Spiel­be­ginn ein wah­res Feu­er­werk. Schon nach zwei Minu­ten hät­te es 2:0 ste­hen kön­nen bzw. müs­sen. Zunächst ließ Miglio einen Kas­se­ler Ver­tei­di­ger im Lauf­du­ell förm­lich ste­hen, schei­ter­te im Abschluss aber am Hus­kies-Goa­lie. Etwa eine Minu­te spä­ter zir­kel­te der herr­lich frei­ge­spiel­te Schwam­ber­ger das schwar­ze Hart­gum­mi an den Pfo­sten. Durch zwei Stra­fen gegen die Wöl­fe kamen die Gäste etwas bes­ser in die Par­tie, hoch­ka­rä­ti­ge Chan­cen für die Hes­sen blei­ben aller­dings aus. Die Wöl­fe zeig­ten im wei­te­ren Ver­lauf wei­ter gute Offen­siv-Aktio­nen, doch auch Nau­mann und Kruminsch brach­ten die Schei­be nicht im Tor unter.

Hek­tik kommt ins Spiel

Erneut kamen die Wöl­fe stark aus der Kabi­ne. Kal­ns und Kolu­paylo schei­ter­ten bis zur 24. Minu­te am star­ken Kiel­ly im Kas­se­ler Tor. Nach­dem Miglio eine gro­ße Stra­fe wegen eines Stock­stichs bekom­men hat­te, kam – durch­aus auch ange­heizt durch umstrit­te­ne Ent­schei­dun­gen der Unpar­tei­ischen auf bei­den Sei­ten sowie die mit der Hin­aus­stel­lung von Miglio ver­bun­de­nen Umstel­lun­gen in den Sel­ber Rei­hen – Hek­tik ins Spiel. Nutz­nie­ßer waren zunächst die Gäste: Beim 0:1 durch Ahl­roth waren die Wöl­fe auf­grund eines angeb­li­chen Wech­sel­feh­lers ein Mann weni­ger auf dem Eis. Nur zwei­ein­halb Minu­ten spä­ter besorg­te Gel­ke mit einem Schuss aus kur­zer Distanz den ver­dien­ten Aus­gleich. Doch erneut nur eine gute Minu­te spä­ter hat­te das Wolfs­ru­del einen kur­zen Black­out, den Kas­sel mit zwei Toren inner­halb von 28 Sekun­den gna­den­los bestraf­te. Als aber 13 Sekun­den vor Drit­tel­en­de gleich zwei Hus­kies in der Kühl­box Platz genom­men hat­ten, kamen die Wöl­fe durch McN­eill wie­der auf 2:3 her­an. Das Spiel blieb also wei­ter spannend.

Hus­kies brin­gen den Sieg unter Dach und Fach

Das Gesche­hen im Schluss­ab­schnitt ist schnell erzählt. Selb hat in den letz­ten Sekun­den in einer Über­zahl eine Chan­ce durch Gel­ke, der Puck geht zum Geg­ner, Miesz­kow­ski kommt von der Straf­bank und Kas­sel spielt die dar­aus resul­tie­ren­de 3‑auf-1-Situa­ti­on muster­gül­tig zum 2:4 aus. Die letz­ten 14 Minu­ten spiel­te Kas­sel die Par­tie cle­ver her­un­ter und ließ die Wöl­fe nicht noch ein­mal herankommen.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik