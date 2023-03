Seiji Okamoto (Violine) und Kyohei Sorita (Klavier) spielen beim 6. Konzert des Musikvereins Bamberg am 19. März 2023

6. Kon­zert des Musik­ver­eins Bam­berg in der Kon­zert­sai­son 2022/2023

Sonn­tag, 19. März 2023, um 17 Uhr in Kon­zert­hal­le Bam­berg (Joseph-Keil­berth-Saal) mit Sei­ji Oka­mo­to (Vio­li­ne) und Kyo­hei Sori­ta (Kla­vier)

„Auf dem Weg zur Welt­kar­rie­re …“ (Quel­le: klas​sik​-heu​te​.de)

Im Jahr 2021 gewann der in Ber­lin leben­de japa­ni­sche Gei­ger Sei­ji Oka­mo­to (*1994) den 1. Preis und den Son­der­preis für die beste Inter­pre­ta­ti­on des Auf­trags­wer­kes beim 70. Inter­na­tio­na­len Musik­wett­be­werb der ARD in Mün­chen. Er stu­diert seit 2019 an der Kron­berg Aca­de­my bei Prof. Ant­je Weit­haas, ist aber bereits viel­fa­cher Preis­trä­ger inter­na­tio­na­ler Violinwettbewerbe.

Nicht weni­ger erfolg­reich ist sein Kla­vier­part­ner Kyo­hei Sori­ta. Er errang 2021 den 2. Preis ex aequo beim XVIII. Inter­na­tio­na­len Cho­pin Kla­vier­wett­be­werb in War­schau, die höch­ste Aus­zeich­nung für einen japa­ni­schen Pia­ni­sten seit Mit­suko Uch­ida (2. Preis 1970).

Pro­gramm

Richard Strauss: Wal­zer aus „Der Rosen­ka­va­lier“ (bear­bei­tet von Váša Příhoda)

Richard Strauss: Sona­te für Vio­li­ne und Kla­vier Es-Dur, op.18

Johann Seba­sti­an Bach: Ciac­co­na aus der Par­ti­ta für Vio­li­ne solo Nr. 2 d‑Moll (BWV 1004)

Robert Schu­mann: Sona­te für Kla­vier und Vio­li­ne Nr. 2 d‑Moll

Kar­ten gibt es zum Preis von 30 Euro beim BVD und an der Abendkasse.

Ermä­ßig­te Kar­ten sind zum Preis von 8 € (bis 27 Jah­re) nur an der Abend­kas­se erhältlich.