Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Bei Kon­trol­len wur­den wei­te­re Straf­ta­ten bekannt

Im Zuge von durch­ge­führ­ten Ver­kehrs­kon­trol­len konn­te durch die Erlan­ger Poli­zei wei­te­re Delik­te auf­ge­klärt werden.

Gestern Abend wur­de gegen 18:30 Uhr Am Anger ein 21-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer einer Kon­trol­le unter­zo­gen, da an dem Gefährt ein nicht mehr gül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Im Zuge der wei­te­ren Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten dann fest, dass der 21-jäh­ri­ge Erlan­ger das Fahr­zeug tat­säch­lich ohne Ver­si­che­rungs­schutz nutz­te. Bei der Über­prü­fung des Rol­lers selbst konn­ten die Beam­ten fest­stel­len, dass die­ser im April 2022 in der Artil­le­rie­stra­ße ent­wen­det wor­den war. Mit dem Dieb­stahl kon­fron­tiert, erklär­te der 21-Jäh­ri­ge, dass er den E‑Scooter von einem Bekann­ten erhal­ten habe. Der Rol­ler wur­de sicher­ge­stellt und gegen den 21-Jäh­ri­gen ein Ver­fah­ren wegen des Dieb­stahls eingeleitet.

Kur­ze Zeit spä­ter wur­de in der Fließ­bach­stra­ße gegen 21:30 Uhr ein Pkw mit aus­län­di­scher Zulas­sung kon­trol­liert. Bei der Über­prü­fung des 51-jäh­ri­gen aus Buka­rest stell­ten die Beam­ten fest, dass die­ser mit einem Auf­ent­halts­ver­bot für die Bun­des­re­pu­blik belegt war. Nach eige­nen Anga­ben rei­ste der 51-Jäh­ri­ge vor meh­re­ren Tagen uner­laubt in das Bun­des­ge­biet ein und hielt sich seit­dem in Erlan­gen auf. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft bzw. der Stadt­ver­wal­tung wird der 51-Jäh­ri­ge heu­te im Lau­fe des Tages dem Ermitt­lungs­rich­ter beim Amts­ge­richt Erlan­gen vorgeführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall ohne Personenschaden

Ecken­tal. Am 02.03.2023 ereig­ne­te sich in den frü­hen Abend­stun­den ein Ver­kehrs­un­fall in der Orchi­deen­stra­ße / Sal­bei­weg, bei dem glück­li­cher­wei­se nur Sach­scha­den ent­stand. Eine Ver­kehrs­teil­neh­me­rin woll­te aus dem ver­kehrs­be­ru­hig­ten Bereich auf die über­ge­ord­ne­te Stra­ße ein­fah­ren und über­sah hier­bei den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw eines ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mers. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Bei dem Unfall blie­ben die betei­lig­ten Fahr­zeug­füh­rer unverletzt.

Ver­kehrs­un­fall ohne Verletzte

Möh­ren­dorf. Am 02.03.3023 kam es am frü­hen Nach­mit­tag im Kreu­zungs­be­reich der Haupt­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Fahr­zeu­gen, bei dem Sach­scha­den ent­stand. Ein Ver­kehrs­teil­neh­mer woll­te aus der Klein­see­ba­cher Stra­ße kom­mend nach rechts in die Haupt­stra­ße ein­bie­gen und über­sah hier­bei einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw. Die betei­lig­ten Fah­rer blie­ben bei der Kol­li­si­on unverletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum vom 01.03.23, 09:45 Uhr bis 01.03.23, 11:00 Uhr hat­te der Geschä­dig­te sei­nen Pkw BMW X1 grau auf dem Park­platz des Ver­eins­heim in der Hin­te­ren Gas­se 22 ord­nungs­ge­mäß geparkt. Als der Geschä­dig­te wie­der zum Auto zurück­kam stell­te er einen Scha­den an den bei­den Bei­fah­rer­tü­ren in Form von Del­len und Krat­zern fest. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Der Scha­den­ver­ur­sa­cher konn­te uner­kannt ent­kom­men. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Fall­auf­klä­rung nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/ 7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -