Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 01.03.2023 um 02:46 Uhr den Lösch­zug der Feu­er­wehr Buben­reuth, den Kreis­brand­in­spek­tor sowie den Ret­tungs­dienst und die Poli­zei zu einer aus­ge­lö­sten Brand­mel­de­an­la­ge in die Flücht­lings­un­ter­kunft des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt am Eichen­platz. Hier hat­te ein Rauch­warn­mel­der im Dach­ge­schoss aus­ge­löst. Die Brand­mel­de­an­la­ge läuft direkt bei der Leit­stel­le in Nürn­berg auf, wor­auf­hin der Lösch­zug der Buben­reu­ther umge­hend Wehr alar­miert wurde.

Kur­ze Zeit nach dem Alarm rück­ten die Ein­satz­kräf­te mit dem KdoW, HLF1 sowie der Dreh­lei­ter an die Ein­satz­stel­le aus. Nach Erkun­dung durch den Ein­satz­lei­ter konn­te schnell Ent­war­nung gege­ben wer­den. Der Rauch­mel­der im Dach­ge­schoß hat­te ohne erkenn­ba­ren Grund aus­ge­löst. Die Anla­ge wur­de zurück­ge­stellt und an die Ein­satz­stel­le an die Sicher­heits­fir­ma über­ga­ben. Nach ca. 30 Minu­ten konn­ten die Ein­satz­kräf­te in das Gerä­te­haus einrücken.

Ein­satz 015 / 2023

Datum: 01.03.2023

Alarm­zeit: 02:45 Uhr

aus­ge­lö­ste Brandmeldeanlage

Buben­reuth Eichenplatz

Feu­er­wehr Bubenreuth:

74/10/1 – Kdow / Kommandowagen

74/40/1 – HLF1 / Hil­fe­lei­stungs­lösch­grup­pen­fahr­zeug 20/20

74/30/1 – DL(A)K / Drehleiter

ERH 4 – Kreisbrandinspektor

70/71/7 – RTW Baiersdorf

Poli­zei­strei­fe Erlangen-Land