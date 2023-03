Wie bereits am ver­gan­ge­nen Diens­tag ruft die Gewerk­schaft Ver­ei­nig­te Dienst­lei­stun­gen (ver.di) die Beschäf­tig­ten des Bay­reu­ther Stadt­bus­ver­kehrs am Frei­tag (3. März) zu Streiks auf. Die Stadt­wer­ke Bay­reuth rech­nen mit erheb­li­chen Ein­schrän­kun­gen für die Fahrgäste.

Heu­te haben die Stadt­wer­ke Bay­reuth sei­tens ver.di die offi­zi­el­le Infor­ma­ti­on erhal­ten, dass im Zuge der Tarif­ver­hand­lun­gen für die Beschäf­tig­ten der baye­ri­schen Ver­kehrs­be­trie­be am mor­gi­gen Frei­tag (3. März) erneut der Bay­reu­ther Stadt­bus­ver­kehr bestreikt wird. Bereits am Diens­tag hat­te die Gewerk­schaft die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter Stadt­wer­ke Bay­reuth zum Streik auf­ge­ru­fen. Die­ses Mal nicht vom Streik betrof­fen sind die Ver­wal­tung der Stadt­wer­ke, die Lohen­grin Ther­me und der Bereich der Ener­gie- und Wasserversorgung.

Beim Stadt­bus­ver­kehr (Lini­en 301 bis 326) kön­nen die Stadt­wer­ke wie bereits am Diens­tag einen redu­zier­ten Fahr­plan anbie­ten, da die exter­nen Part­ner­un­ter­neh­men nicht strei­ken. Wel­che Fahr­ten statt­fin­den und wel­che aus­fal­len, erfah­ren die Fahr­gä­ste auf der Web­sei­te der Stadt­wer­ke unter stadtwerke-bayreuth.de/fahrplanänderung. Ab Sams­tag, 2 Uhr, ist der Streik been­det und die Stadt­wer­ke kön­nen dann wie­der den regu­lä­ren Fahr­plan anbieten.

„Wir bedau­ern die Ent­schei­dung der Gewerk­schaft sehr, dass wir so bald nach Diens­tag am Frei­tag ein wei­te­res Mal bestreikt wer­den“, sagt Stadt­wer­ke-Spre­cher Jan Koch. „Für unse­re Fahr­gä­ste ist das eine bit­te­re Pil­le und wir kön­nen den Unmut dar­über nach­voll­zie­hen. Umso wich­ti­ger ist es uns, die Infor­ma­ti­on so schnell wie mög­lich auf allen uns zur Ver­fü­gung ste­hen­den Kanä­len zu streu­en.“ Die Stadt­wer­ke Bay­reuth hof­fen laut Koch nach wie vor, dass die Tarif­par­tei­en mög­lichst zügig am Ver­hand­lungs­tisch zu einem Ergeb­nis kom­men, damit wei­te­re Streiks ver­hin­dert wer­den können.