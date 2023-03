Wir freu­en uns, Euch am Sonn­tag, den 26.03.2023 ab 13.00 Uhr im gro­ßen Sport­cen­ter Hirschaid in der Amlings­tadter Stra­ße wieder…

Frau­en- und Mädels­floh­markt in Hirschaid

(Online-)Vortrag in Bam­berg zum The­ma „Ver­schwö­rungs­ideo­lo­gien“ – mit Podi­ums­dis­kus­si­on

Am 2.03.23 um 19:00 Uhr wird Pia Lam­ber­ty einen Online­vor­trag zum The­ma Ver­schwö­rungs­ideo­lo­gien in der KUFA, Ohm­str. 3 in Bamberg…