Vom 20. März bis 2. April 2023 ver­an­stal­ten der Migran­tin­nen- und Migran­ten­bei­rat der Stadt Bam­berg (MiB), die Jugend­ar­beit Bam­berg (ja:ba) von iSo e. V., der Jugend­mi­gra­ti­ons­dienst des SkF, die Medi­en­zen­tra­le der Erz­diö­ze­se, das Bam­ber­ger Bünd­nis gegen Rechts­extre­mis­mus, der Stadt­ju­gend­ring (SJR) und der Land­kreis Bam­berg die 11. Inter­na­tio­na­len Wochen gegen Ras­sis­mus in Stadt und Land­kreis Bam­berg. Unter dem Mot­to „Misch Dich ein“ möch­ten wir aktiv ein Zei­chen gegen jeg­li­che Form von Ras­sis­mus und Dis­kri­mi­nie­rung und für ein respekt­vol­les und demo­kra­ti­sches Mit­ein­an­der set­zen. Denn Ras­sis­mus ver­letzt Men­schen in ihrer Men­schen­wür­de und ist Gift für die Demokratie.

Dank des Enga­ge­ments vie­ler Bam­ber­ger Initia­ti­ven, Ver­ei­ne und Insti­tu­tio­nen fin­den Ver­an­stal­tun­gen statt, die viel­fäl­ti­ge Mög­lich­kei­ten zur Aus­ein­an­der­set­zung mit dem The­ma und auch für per­sön­li­che Begeg­nun­gen jen­seits von Gren­zen und Vor­ur­tei­len in unse­ren Köp­fen anbieten.

Der 21. März ist der Inter­na­tio­na­le Tag gegen Ras­sis­mus, und es fin­den deutsch­land­weit Demos und Kund­ge­bun­gen statt. Auch in Bam­berg lädt der Migran­tin­nen- und Migran­ten­bei­rat am Diens­tag, den 21.03 zu einer Demo um 17:00 Uhr (am Bahn­hof) und zu einer Kund­ge­bung um 18:00 Uhr (am Max­platz) ein. Geplant sind Rede- und Musik­bei­trä­ge sowie die Akti­on „ich mische mich ein, denn …“.