An dem Tag, an dem sich der Kriegs­be­ginn zum ersten Mal jährt, erreicht Hil­fe aus Bay­reuth die Ukraine.

Gemein­sam haben der Rota­ry Club Bay­reuth und Eis­hockey-Zweit­li­gist Bay­reuth Tigers, die Stif­tung Ver­bun­den­heit und die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH 7500 Euro in medi­zi­ni­sche Hilfs­gü­ter umgesetzt.

Die Medi­ka­men­te und medi­zi­ni­schen Arti­kel wer­den in einem Kin­der­kran­ken­haus im west­ukrai­ni­schen Mukat­sche­wo ein­tref­fen. Ärz­tin­nen und Ärz­te des Kran­ken­hau­ses hat­ten um Hil­fe gebe­ten und den Bedarf an die Unter­stüt­zer in Bay­reuth wei­ter­ge­ge­ben. Den Trans­port über­neh­men Hel­fer der Stif­tung Ver­bun­den­heit, die von Geschäfts­füh­rer Seba­sti­an Mach­nitz­ke koor­di­niert werden.

Und auch damit hört die Hil­fe für die Ukrai­ne nicht auf: Hel­fer aus Plan­ken­fels stell­ten in die­sen Tagen einen gelän­de­gän­gi­gen Ret­tungs­wa­gen zur Ver­fü­gung. Damit die­ser auch wei­ter­hin wirk­sam ein­ge­setzt wer­den kann, lau­fen jetzt gera­de Beschaf­fun­gen von zusätz­li­chem medi­zi­ni­schem Mate­ri­al, das die Sani­tä­ter vor Ort sehr bald erhal­ten wer­den. Die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH unter­stützt auch die­se Initiative.