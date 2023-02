Vier Stun­den vol­ler Action – das erwar­te­te die Besu­cher am ver­gan­ge­nen Sonn­tag im Hof­Bad. Das Team von H2O fun events brach­te das Hal­len­bad zum Beben und vie­le Kin­der­au­gen zum Strah­len. Ein High­light war wie immer das Aqua­track-Geschick­lich­keits­ren­nen, bei dem die klei­nen und gro­ßen Gäste viel Balan­ce zei­gen muss­ten. Die Betriebs­lei­te­rin der Bäder, Michae­la Fran­ke, zieht Resü­mee: „Alles in allem war der Nach­mit­tag ein rie­sen­gro­ßer Erfolg. Mit über 800 Gästen im Hof­Bad erleb­ten wir den besu­cher­stärk­sten Tag des Jah­res. Vie­len Dank an alle, die bei der Pla­nung, Orga­ni­sa­ti­on und Durch­füh­rung ihren Teil bei­getra­gen haben.“

Infor­ma­tio­nen zu wei­te­ren Ter­mi­nen und Ver­an­stal­tun­gen der Hofer Bäder sind auf der Web­site der Stadt­wer­ke Hof unter https://​www​.stadt​wer​ke​-hof​.de/​b​a​e​d​e​r​/​t​e​r​m​i​n​e​-​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​en/ zu fin­den. So fin­det am 06. April wie­der ein­mal ein Ladies Day in der HofSauna statt, am 30. April dür­fen die Sau­na­gä­ste bei der Mit­ter­nachts­sauna entspannen.