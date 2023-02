„Brettl-Spit­zen Jubi­lä­ums­tour 2023 – 10 Jah­re LIVE“

Die Bür­ger­stif­tung Lebens­freu­de prä­sen­tiert die BR-Brettl-Spit­zen am Frei­tag, 17. März 2023, um 19.30 Uhr in der Sport­are­na in Speichersdorf.

Im Rah­men der „Brettl-Spit­zen Jubi­lä­ums­tour 2023 – 10 Jah­re LIVE“ wird die Cou­plet-AG mit Jür­gen Kir­ner, Bian­ca Bach­mann, Bern­hard Gru­ber und Ber­ni Fils­er zusam­men mit Roland Hef­ter, Bar­ba­ra Preis und dem Trio Schleu­der­gang (Roland Stet­ter, Flo­ri­an Wein­mann und Rai­mund Pau­li) für einen unver­gess­li­chen Abend sor­gen. Lustig, frech und poin­tiert wer­den die Künst­ler den Bogen vom Schla­ger über den Volks­ge­sang bis zum Gstanzl schla­gen. Auch an poli­ti­schen Sei­ten­hie­ben wird es nicht fehlen.

Tickets gibt es hier.

Wei­te­re Infos zur Bür­ger­stif­tung Lebens­freu­de hier.