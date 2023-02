BAY­REUTH – Am Frei­tag, 10. März, um 10.15 Uhr, star­tet ein vier­tei­li­ger Com­pu­ter­kurs der Volks­hoch­schu­le mit Jens Drä­ger. Im gemäch­li­chen Tem­po und mit Zeit zum Wie­der­ho­len bezie­hungs­wei­se Aus­pro­bie­ren wer­den Grund­la­gen in Win­dows 10 ver­mit­telt. Wie gestal­te ich mei­nen Desk­top (Ver­knüp­fun­gen, Sym­bo­le, Far­ben etc.)? Wel­che Pro­gram­me sind bei Win­dows bereits ent­hal­ten? Und was kann ich damit machen? Auf die­se und wei­te­re Fra­gen gibt es kom­pe­ten­te Ant­wor­ten. Auch auf indi­vi­du­el­le Wün­sche und Fra­gen der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wird ger­ne ein­ge­gan­gen. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist bis Don­ners­tag, 2. März, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder tele­fo­ni­sche unter 0921 507038540 möglich.